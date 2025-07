Υποδοχή με μήνυμα επιφύλαξαν περίπου 300 πολίτες της Σύρου στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris το οποίο αφίχθη στην Σύρο νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν τουρίστες από το Ισραήλ και με δεδομένο ότι ζητήθηκαν επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την αποβίβαση και την ολιγόωρη παραμονή τους στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Ερμούπολης απέναντι από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μέλη τοπικών συλλόγων, σωματείων και πολίτες οι οποίοι ανύψωσαν μεγάλες σημαίες της Παλαιστίνης και ένα πανό με το σύνθημα: “Stop the Genecide” στέλνοντας το δικό τους πολιτικό μήνυμα για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι για την έλευση του Crown Iris είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας από το Λιμενικό Σώμα στο πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς κανονισμού Isps, με κυριότερο την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στην προβλήτα κρουαζιεροπλοίων. Ο συγκεκριμένος χώρος φυλάσσεται από στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου μέχρι και την αναχώρηση του Crown Iris το απόγευμα της Τρίτης.

Οι συμμετέχοντες στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν πορεία από τον παραλιακό δρόμο μέχρι και την Πλατεία Κανάρη.

Το κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων έλυσε κάβους από το Λιμάνι της Ερμούπολης, χωρίς να αποβιβαστούν οι ταξιδιώτες του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπήρξε παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, καθώς και απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο λιμάνι της Σύρου.

Οι Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει επίσκεψη στη Σύρο στο πλαίσιο της κρουαζιέρας τους, δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν, με αποτέλεσμα να εκφράσουν έντονη δυσαρέσκεια και να ζητήσουν την παρέμβαση της ισραηλινής διπλωματίας.

Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ κινητοποιήθηκε άμεσα, ζητώντας από την ελληνική πλευρά τη διασφάλιση της ομαλής αποβίβασης των πολιτών του, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για διατήρηση της ηρεμίας και αποφυγή επεισοδίων που θα μπορούσαν να πλήξουν τις διμερείς σχέσεις ή την τουριστική εικόνα της χώρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά ανταποκρίθηκε άμεσα, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την ομαλή συνέχιση της τουριστικής ροής στο νησί.

Hundreds of #Israeli cruise passengers remain stuck aboard the “Crown Iris” at the Greek island of #Syros, following a large anti-#Israel and pro-Palestinian protest at the docks, according to multiple reports in Hebrew media.

Operated by Israeli company Mano Maritime, the ship… pic.twitter.com/eRsJeTyn90

— NAGIA N (@n_nagia) July 22, 2025