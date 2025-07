Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 19 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου έξω από νυχτερινό κέντρο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 30 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι έξι φέρουν σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα στην είσοδο του κλαμπ «The Vermont Hollywood». Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο οδηγός αφού παρέσυρε το πλήθος, δέχθηκε επίθεση από εξαγριωμένους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας περαστικός τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή του είναι σταθερή και ενδέχεται να του ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

BREAKING: Sad and chaotic news coming from East Hollywood, Los Angeles where over 20 people injured and many in critical condition!

A vehicle had plowed into a crowd of people, the Los Angeles Fire Department reported on Saturday.

The incident occurred on Santa Monica… pic.twitter.com/i0JuEJyhlN

— I Came, I Saw, They died 🇺🇸📢🇺🇸 (@4ortunefame) July 19, 2025