Την ώρα που ο Ρούμπεν Νέβες αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και 13 ώρες αργότερα ταξίδεψε στην Πορτογαλία για να παρευρεθεί στο τελευταίο αντίο του φίλου και συμπαίκτη, στην εθνική Πορτογαλίας Ντιόγκο Ζότα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνέχισε τις διακοπές του στη Μαγιόρκα.

Πλέον ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται αντιμέτωπος με σκληρή κριτική, για την απουσία του αυτή. «Δεν ήθελε να διαταράξει την τελετή με την παρουσία του», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Mirror».

Την ίδια ώρα η «A Bola» γράφει : «Η απόφαση του ποδοσφαιριστή της Αλ Νασρ να μείνει μακριά συμφωνήθηκε ως η “καλύτερη επιλογή”, ​​καθώς η παρουσία του θα είχε τραβήξει υπερβολική προσοχή σε μια εποχή που χρειαζόταν διακριτικότητα. Η χειρονομία του είχε ως στόχο να δείξει ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη χωρίς να “πυροδοτήσει” μια πιθανή φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης που θα ήταν περισσότερο επιβλαβής παρά ωφέλιμη.».

Ρονάλντο και Ζότα αγωνίστηκαν 32 φορές μαζί, με τις συνεργασίες του να αποφέρουν επτά τέρματα στην εθνική Πορτογαλίας. Κατέκτησαν δύο φορές το Nations League το 2019 και το 2025.

The Mirror reports that Cristiano Ronaldo decided not to attend Diogo Jota’s funeral out of fear that it might disrupt the atmosphere. pic.twitter.com/2kL0KzIN99

— TCR. (@TeamCRonaldo) July 5, 2025