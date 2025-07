Δραματικό βίντεο στο οποίο βόμβα μεγάλης ισχύος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να χτυπά πολιτικά οχήματα στο Ιράν, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους, ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Λόγω της ισχυρής έκρηξης αυτοκίνητα εκτοξεύονται στον αέρα και ένα μεγάλο σύννεφο από συντρίμμια να σηκώνεται.

Το βίντεο που καταγράφει την στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας δίχνει την βόμβα να πέφτει στον κυκλικό κόμβο Τατζρίς της Τεχεράνης κατά την τελική φάση της Επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων».

CCTV footage has now been released showing a series of airstrikes carried out by the Israeli Air Force against a government building in the Iranian capital of Tehran during the closing days of Operation “Rising Lion”, which are now under investigation by the Israel Defense… pic.twitter.com/upm9RRoQMQ

— OSINTdefender (@sentdefender) July 3, 2025