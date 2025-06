Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών: «Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της θαλάσσιας ασφάλειας για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας και ειρήνης».

The two FMs discussed recent developments in the Middle East & stressed the importance of ensuring maritime security to preserve global stability and peace. pic.twitter.com/eU98Fuob7t

Επίσης ο κ. Γεραπετρίτης «συνεχάρη επίσης τον ομόλογό του για την εκλογή του Μπαχρέιν ως μη μόνιμο μέλος του UNSC και αμφότεροι συμφώνησαν να συντονίσουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της πολυμερούς διπλωματίας».

🇬🇷 FM also congratulated his counterpart on Bahrain’s election as a non-permanent member of the #UNSC & both agreed to coordinate efforts aimed at advancing multilateral diplomacy.

