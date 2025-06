Τηλεφωνική συνομιλία είχε Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπουργό Εξωτερικών και Μετανάστευσης του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι. Σε σχετική ανάρτηση του ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι «Συζήτησαν την εξαιρετική διμερή και πολυμερή συνεργασία και αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

📞 conversation between 🇬🇷 FM George Gerapetritis & 🇱🇧 counterpart, Youssef Rajji.

They discussed the excellent bilateral and multilateral cooperation and exchanged perspectives on current developments within the broader Middle East. pic.twitter.com/5nWFOgPcPF

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 24, 2025