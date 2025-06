Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, IRIB, δέχθηκε κυβερνοεπίθεση το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιουνίου, την ώρα που μετέδιδε ζωντανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Για λίγα λεπτά στη θέση του κανονικού προγράμματος προβλήθηκε βίντεο με κάλεσμα προς τον ιρανικό λαό να κατέβει στους δρόμους και να διαδηλώσει κατά του καθεστώτος. Η επίθεση θεωρείται συμβολικής και πολιτικής σημασίας, καθώς έπληξε τον βασικό προπαγανδιστικό μηχανισμό του ιρανικού κράτους. Το μήνυμα που προβλήθηκε, προέτρεπε σε πανεθνική κινητοποίηση, με φράσεις όπως «έρχεται η ώρα της ελευθερίας» και «ο λαός ενωμένος μπορεί να νικήσει».

IRIB HACKED! Islamic regime TV hacked with footage of the Mahsa Amini protests and calls for the Iranian people to flood the streets in protest against the regime. ✌️ pic.twitter.com/3rfw5Yyigx

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) June 18, 2025