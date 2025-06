Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο Madleen, το πλοίο που κατέλαβαν οι IDF σε διεθνή ύδατα, ενώ κατευθυνόταν στη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, βρίσκονται πλέον στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ενόψει της απέλασης.

Οι ακτιβιστές έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, απ’ όπου θα απελαθούν στις χώρες τους τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, υποτιμώντας εκ νέου την πρωτοβουλία τους καθώς εμμένει να χαρακτηρίζει το Madleen ως «selfie-yacht».

«Όσοι αρνούνται να υπογράψουν έγγραφα απέλασης και να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστικής αρχής, σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, για να εγκριθεί η απέλασή τους», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι τους συνάντησαν στο αεροδρόμιο πρόξενοι από τις χώρες καταγωγής των ακτιβιστών.

