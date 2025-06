Το Freedom Flotilla Coalition (FFC) επιβεβαιώνει ότι το Madleen, που μετέφερε συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκε από τον στρατό του Ισραήλ, στις 3:02 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε διεθνή ύδατα στις συντεταγμένες σημειώνοντας ότι το πλήρωμα «απήχθη» και το φορτίο του, που περιλάμβανε βρεφικό γάλα, τρόφιμα και ιατρικά είδη, «κατασχέθηκε».

Η σύνδεση με το σκάφος έχει διακοπεί. Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από τους ακτιβιστές λίγο πριν διακοπεί η επικοινωνία, τους δείχνει να κάθονται με τα χέρια τους σηκωμένα ψηλά και να υπακούουν σε εντολή να πετάξουν τα τηλέφωνά τους στη θάλασσα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε στη συνέχεια ότι το πλήρωμα μεταφέρεται στο λιμάνι του Ασντόντ στο Ισραήλ.

Connection has now been lost with the Freedom Flotilla. The Israeli occupation army have now boarded the Madleen. pic.twitter.com/E2OrJGcoOM — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) June 9, 2025

Η έφοδος του ισραηλινού στρατού στο Madleen

Είχε προηγηθεί περικύκλωση του πλοίου από ταχύπλοα σκάφη τα οποία είχαν σβηστούς τους προβολείς και ενεργοποιημένους τους ηχητικούς συναγερμούς τους.

Η ομάδα του Madleen δήλωσε ότι τέσσερα ταχύπλοα πλησίασαν το πλοίο τους λίγο μετά τις 1 π.μ. τοπική ώρα. Μια ακτιβίστρια δήλωσε στο Al Jazeera ότι δύο από τα σκάφη παρέμειναν κοντά.

«Είμαστε πολύ κοντά στη Γάζα, περίπου 161 χιλιόμετρα μακριά», είπε.

Δύο drones πλησίασαν το πλοίο και έριξαν μια λευκή υγρή χημική ουσία, η οποία προκάλεσε στους επιβαίνοντες δάκρυα και ερεθισμό στα μάτια.

Ακολούθησε η επέμβαση των ισραηλινών στρατιωτών στο πλοίο

«Το Ισραήλ δεν έχει καμία νομική εξουσία να κρατά υπό κράτηση διεθνείς εθελοντές που βρίσκονται στο Madleen», δήλωσε, όπως μεταδίδει το info-war, η Huwaida Arraf, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διοργανώτρια της Freedom Flotilla.

İsrail ordusu, Madleen’in kontrolünü ele geçirmiş ve teknedeki tüm aktivistleri tutuklamış !!! İletişim kesilmeden önceki son görüntü … pic.twitter.com/kQR49P8gK5 — Sehnaz Tango (@Sehnaz_Tercan) June 9, 2025

«Η κατάσχεση αυτή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και αψηφά τις δεσμευτικές εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου που απαιτούν την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Αυτοί οι εθελοντές δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Ισραήλ και δεν μπορούν να ποινικοποιηθούν για την παράδοση βοήθειας ή την αμφισβήτηση ενός παράνομου αποκλεισμού – η κράτησή τους είναι αυθαίρετη, παράνομη και πρέπει να τερματιστεί αμέσως».

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχουμε απαχθεί»

Μετά την κατάληψη του Madleen, βίντεο με μηνύματα από τους επιβαίνοντες, άρχισαν να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μηνύματα ηχογραφήθηκαν πριν από την ισραηλινή επέμβαση.

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχουμε δεχτεί επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις και έχουμε απαχθεί», τονίζουν οι ακτιβιστές οι οποίοι αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους και ζητούν την άμεση βοήθεια των χωρών τους.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces. Yanis Mhamdi is a French citizen. Pressure the French foreign ministries and help us keep them safe! E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr X : @FranceDiplo_EN & @francediplo &… pic.twitter.com/5WSlEYhmMM — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces. Rima Hassan is a French citizen. Pressure the foreign ministries and help us keep them safe! E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr X : @FranceDiplo_EN & @francediplo &… pic.twitter.com/hypzpbwhV8 — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces. Greta Thunberg is a Swedish citizen. Pressure their foreign ministries and help us keep them safe! Web: https://t.co/uCGmx8sn8j X : @SweMFA FB : @SweMFA IG : swedishmfa#AllEyesOnMadeleen pic.twitter.com/76Myrg2Bnz — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces. Sergio Toribio is a Spanish citizen. Pressure the Spanish foreign ministries and help us keep them safe! E: consular@maec.es X @SpainMFA & @MAECgob @jmalbares IG : @exteriores.maec Bsky:… pic.twitter.com/1U8ATkrDnZ — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Ειρωνικά σχόλια από το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Σε μήνυμά του στο Χ, το υπουργείο Εξωτερικων του Ισραήλ, χαρακτηρίζει το σκάφος σαν «selfie yacht». Στο μήνυμα αναφέρεται ότι τα μέλη του Madleen θα επιστρέψουν στις χώρες τους ενώ ισχυρίζεται ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας συνεχίζεται κανονικά από το Ισραήλ.

The “selfie yacht” of the “celebrities” is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries. While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Παράλληλα το Ισραήλ, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο στρατιώτες των IDF, δίνουν τρόφιμα και νερό στους ακτιβιστές.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

«Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ θα ήταν σοφό να σταματήσει να δημοσιεύει βίντεο που συνοδεύονται από προσβολές», δήλωσε ο Adil Haque, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers και εκτελεστικός συντάκτης του Just Security.

«Οι προσβολές της προσωπικής αξιοπρέπειας, ιδίως η εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, αποτελούν έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε ο Χακ σε ένα δημοσίευμά του στο X.

«Το σκάφος ήταν νηολογημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), πράγμα που σημαίνει ότι ισχύουν οι νόμοι του.

Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, are a war crime. The vessel was registered in the United Kingdom, an ICC member State. The Israeli Foreign Ministry would be wise to stop posting videos accompanied by insults. https://t.co/yK9rrff7hW — Adil Haque (@AdHaque110) June 9, 2025

«Θα σαλπάρουμε ξανά»

Σε ανακοίνωσή της η Freedom Flotilla, σημειώνει πως «Το Ισραήλ ενεργεί για άλλη μια φορά με απόλυτη ατιμωρησία. Αψήφησε τις δεσμευτικές εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αγνόησε το διεθνές δίκαιο που προστατεύει την πολιτική ναυσιπλοΐα και απέρριψε τα αιτήματα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ζητούν το τέλος της πολιορκίας και της γενοκτονίας.

Αυτή η τελευταία πράξη επιθετικότητας κατά της FFC ακολουθεί την ατιμώρητη ισραηλινή επίθεση με drone κατά του προηγούμενου σκάφους μας, Conscience, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων πολιτών εθελοντών και την καταστροφή και πυρπόληση του σκάφους σε ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτή η απρόκλητη επίθεση παραβίασε το διεθνές δίκαιο.

Τώρα, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει ξανά τις ενέργειές του, στοχεύοντας ένα άλλο ειρηνικό πολιτικό πλοίο.

«Οι κυβερνήσεις του κόσμου παρέμειναν σιωπηλές όταν βομβαρδίστηκε το Conscience. Τώρα το Ισραήλ δοκιμάζει ξανά αυτή τη σιωπή», δήλωσε ο Tan Safi, ένας από τους διοργανωτές του Στόλου της Ελευθερίας. «Κάθε ώρα που περνά χωρίς συνέπειες ενθαρρύνει το Ισραήλ να κλιμακώσει τις επιθέσεις του εναντίον αμάχων, των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές και των ίδιων των θεμελίων του διεθνούς δικαίου.

Απαιτούμε:

• Τερματισμό της παράνομης και θανατηφόρας πολιορκίας της Γάζας.

• Την άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων εθελοντών.

• Την άμεση παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας απευθείας στους Παλαιστινίους, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της κατοχικής δύναμης.

• Πλήρη λογοδοσία για τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Madleen και του Conscience.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και να σταματήσουν να διευκολύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ. Δεν θα αποθαρρυνθούμε. Θα σαλπάρουμε ξανά. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τερματιστεί η πολιορκία και να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη».

«Κάθε Μεσογειακό λιμάνι να στείλει πλοία με βοήθεια στη Γάζα»

Η ειδική εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε ότι «ενώ το σκάφος Madleen πρέπει να αφεθεί ελεύθερο αμέσως, κάθε λιμάνι της Μεσογείου πρέπει να στείλει πλοία με βοήθεια, αλληλεγγύη και ανθρωπιά στη Γάζα. Θα πλεύσουν μαζί – ενωμένοι, θα είναι ασταμάτητοι. Το σπάσιμο του αποκλεισμού της Γάζας είναι νομική υποχρέωση των κρατών και ηθική επιταγή για όλους μας».