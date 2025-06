Η συγγραφέας Caytlyn Brooke βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους φόβους κάθε δημιουργού, καθώς στην παρουσίαση των βιβλίων της δεν εμφανίστηκε ούτε ένας άνθρωπος και η ίδια έμεινε μόνη να κοιτά τις άδειες καρέκλες.

Η αμερικανίδα συγγραφέας μοιράστηκε μέσω Χ, την πολύ δύσκολη στιγμή που βίωσε ωστόσο η ανάρτηση που ξεκίνησε ως εξομολόγηση απογοήτευσης κατέληξε να γίνει σύμβολο αλληλεγγύης και συμπαράστασης για χιλιάδες δημιουργούς.

«Δεν εμφανίστηκε κανείς στην εκδήλωση για την παρουσίαση των βιβλίων μου. Ξέρω ότι αυτό συμβαίνει και προσπαθώ σκληρά να το διαχειριστώ, αλλά νιώθω απαίσια που το μαγαζί έμεινε ανοιχτό για να με φιλοξενήσει, για το τίποτα», έγραψε η συγγραφέας, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία της σε ένα άδειο βιβλιοπωλείο.

No one showed up for my book reading event. I know this happens and I’m trying really hard to keep it together but I feel terrible that the shop stayed open to host me for nothing. pic.twitter.com/Mj4LT6CQKm

