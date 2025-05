Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το Final-4 της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε (23/5, 18:00). Οι «πράσινοι» φανέρωσαν τη φανέλα που θα φορέσουν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση του «τριφυλλιού» θα είναι αυτή που έχει πάνω της την Ακρόπολη και αντί για το Πάμε Στοίχημα θα έχει την εταιρεία, Παιδικά Χωριά SOS, καθώς απαγορεύεται να υπάρχει στοιχηματική εταιρεία πάνω σε φανέλα ομάδας στα ΗΑΕ και γενικά στα κράτη που έχουν θέσει το νόμο της Σαρία.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague έχει ήδη ξεκινήσει, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο να γίνει την Παρασκευή (23/5) με πρώτο ματς εκείνο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε, για να ακολουθήσουν ο Ολυμπιακός με τη Μονακό.

Οι ομάδες αναμένεται να αναχωρήσουν μέσα στη μέρα για να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ώστε να συνεχίσουν την προετοιμασία τους ενόψει των μεγάλων αναμετρήσεων που θα κρίνουν τον νικητή της Euroleague.

Πριν τις ομάδες, στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ήδη το τρόπαιο της διοργάνωσης. Οι άνθρωποι της Euroleague μάλιστα αποφάσισαν να το βγάλουν και μερικές εντυπωσιακές φωτογραφίες με φόντο τα ιδιαίτερα όμορφα τοπία της περιοχής, βάζοντάς μας όλους σιγά-σιγά σε κλίμα Final Four.

