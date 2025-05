Η εμφάνισή του στον Β’ ημιτελικό της Πέμπτης 14 Μαϊου τον τοποθέτησε στα φαβορί της Eurovision και τελικά τα κατάφερε. Ο JJ έφερε την πρωτιά στην Αυστρία και κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό και τις επιτροπές.

Ποιος είναι ο 24χρονος JJ που κέρδισε την Eurovision

«Eίναι τρελό! Ευχαριστώ! Έδωσα όλο μου τον εαυτό, το 150% του είναι μου και είμαι ευγνώμων που η Ευρώπη το αγάπησε πραγματικά. Την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή ήμουν πολύ ήρεμος. Έδωσα ό,τι είχα σε αυτό το act. Πέρασα καταπληκτικά.

Η στιγμή της ψηφοφορίας ήταν η χειρότερη αναμονή όλης μου της ζωής και όταν φτάσαμε στην τελική δυάδα και είδα την οθόνη να χωρίζεται στα δύο σκέφτηκα “Θεέ μου είμαι 100 πόντους μακριά”. Τελικά πήραμε περισσότερους πόντους και είμαστε επισήμως οι νικητές. Είναι τρελό» είπε στις πρώτες δηλώσεις του ο JJ.

«Παιδιά θα πάμε σπίτι μου και θα κάνουμε ένα μεγάλο pool party. Του χρόνου να έρθετε στη Βιέννη.. Η οικογένεια μου είναι εδώ και θα σας δώσει πολύ φαγητό. Ναι ελάτε σπίτι μου!

Η οικογένεια είναι τόσο χαρούμενη για αυτό που συμβαίνει. Η αδερφή μου ήρθε πριν ανέβω ξανά στη σκηνή και μου έδωσε μια τεράστια αγκαλιά.

Η Conchita Wurst και η φιλία τους

«Είναι η καλύτερη! Ήταν πολύ υποστηρικτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της Eurovision. Μου είπε JJ είμαι έτοιμη να σου παραδώσω το τρόπαιο και είσαι ο επόμενος νικητής».

JJ: Τι είπε στη συνέντευξη τύπου

«Η αγάπη νικά. Στο τραγούδι μου έλεγα πως η αγάπη πάει χαμένη, αλλά τελικά η αγάπη νικά. Διαδώστε την αγάπη, ξεχάστε το μίσος, η αγάπη είναι η πιο δυνατή δύναμη», δήλωσε ενθουσιασμένος ο νεαρός καλλιτέχνης.

Ποιος είναι ο JJ – Το μοναδικό ταλέντο του

Το πραγματικό του όνομα είναι Johannes Pietsch, γεννήθηκε στη Βιέννη το 2001 και μεγάλωσε στο Ντουμπάι πριν επιστρέψει στη Βιέννη το 2016.

Ο JJ της φετινής Eurovision είναι ένας κοντρατενόρος με χαρακτηριστική φωνή που μπορεί να αγγίξει τα “ύψη” σοπράνο. Έχει ήδη αναγνωρισιμότητα στον κόσμο της κλασικής μουσικής και το φωνητικό του ταλέντο θεωρείται σπάνιο.

Πολλοί γνώρισαν τον JJ από το τηλεοπτικό σόου ταλέντων Starmania, όπου παρουσίασε την εξαιρετική φωνή και το εύρος του, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του σόου το 2021.

Ο Αυστρο-φιλιππινέζος καλλιτέχνης εμφανίζεται στην Κρατική Όπερα της Βιέννης και έχει συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές, όπως οι Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod και Tschick.

Εκτός σκηνής, συνεχίζει να τελειοποιεί την τέχνη του σπουδάζοντας κλασική μουσική στο φημισμένο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Μουσικής και Τέχνης της Βιέννης (MUK).

Ο ταλαντούχος JJ έχει δηλώσει πως είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

«Το προσωπικό μου μήνυμα θα ήταν απλά να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, επειδή η αγάπη είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο και το μίσος είναι το πιο φρικτό πράγμα. Όταν είναι εκεί ο ένας για τον άλλον, όλα λειτουργούν τέλεια».

Το «Wasted Love» αφορά την ανεκπλήρωτη αγάπη, έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση

Το τραγούδι ξεκινά με τους στίχους: «I’m an ocean of love. And you’re scared of water (Είμαι ένας ωκεανός από αγάπη. Και εσύ φοβάσαι το νερό) .

Σε συνέντευξή του, ο Αυστριακός τραγουδιστής είπε: «Υπάρχει ένα μοναδικό είδος σπαραγμού όταν έχεις τόση αγάπη να δώσεις αλλά δεν μπορείς να την προσγειώσεις πουθενά.

Είναι σαν να παρασύρεσαι στη θάλασσα πάνω σε ένα εύθραυστο χάρτινο καραβάκι – να αρπάζεσαι από κάθε ίχνος ελπίδας, μόνο και μόνο για να τη βλέπεις να διαλύεται από κάτω σου, και όμως, υπάρχει κάτι αναμφισβήτητα όμορφο σε αυτή την αφελή αφοσίωση.

Διότι, τελικά, το να μπορείς απλώς να αγαπάς -όσο κι αν σπαταλιέσαι- είναι από μόνο του ένα όμορφο πράγμα».Το «Wasted Love» αφορά την ανεκπλήρωτη αγάπη, έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση.