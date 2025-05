Ο Ολυμπιακός κλείδωσε και τυπικά τη θέση του στη League Phase του επόμενου Champions League και θα επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2020/21.

Οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν ήδη εννέα από τις πιθανές αντιπάλους τους στη League Phase, αφού τόσες είναι εκείνες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, το Football Meets Data παρουσίασε όλη τη League Phase της επόμενης αγωνιστικής περιόδου με βάση τα πρωταθλήματα και τις θέσεις που βρίσκονται οι ομάδες τη δεδομένη χρονική αγωνιστική και ενώ απομένουν 3-4 αγωνιστικές στα περισσότερα της Ευρώπης.

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

1ο Γκρουπ Δυναμικότητας: Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

2ο Γκρουπ Δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Κλαμπ Μπριζ.

3ο Γκρουπ Δυναμικότητας: Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ, Κοπεγχάγη.

4ο Γκρουπ Δυναμικότητας: Ερυθρός Αστέρας, Μονακό, Φερεντσβάρος, Γαλατασαράι, Σέλτικ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Φράιμπουργκ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νιούκαστλ.

[📊 UCL 2025/26 – as things stand]

UCL league stage if all domestic leagues and European competitions ended today (6 May).

Changes since last week:

➕

🇫🇷 Monaco

➖

🇫🇷 Lille

📈 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd climb to Pot 1

📈 🇩🇰 FCK climb to Pot 3

📉 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal drop to Pot 2

Assumptions:

🔹… pic.twitter.com/URA7kb7q5W

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 6, 2025