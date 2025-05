Βίντεο-ντοκουμέντο μετά από την επίθεση ανοικτά των ακτών της Μάλτας σε πλοίο ακτιβιστών με προορισμό τη Γάζα και στόχο να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό, ήλθε στο φως της δημοσιότητας.

Το πλοίο βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, με τη ΜΚΟ που οργάνωσε την κίνηση αυτή να υποστηρίζει ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη για την επίθεση.

Η ΜΚΟ δημοσιοποίησε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε στο σκοτάδι και που δείχνει πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, το «Conscience». Στο οπτικό αυτό υλικό φαίνονται επίσης φώτα στον ουρανό μπροστά από το σκάφος ενώ ακούγονται εκρήξεις.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025