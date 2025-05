Η Ουκρανία προχώρησε τελικά στην παραχώρηση φυσικών της πόρων στις ΗΠΑ μετά από ασφυκτικές πιέσεις της Ουάσιγκτον που έθεσε ως όρο την εκμετάλλευση των σπάνιων γαιών της χώρας για τη συνέχεια οποιασδήποτε στήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει επιτακτικά το ζήτημα υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αυτός είναι ο τρόπος για να ξεχρεώσει το Κίεβο για τη βοήθεια που παρείχε η Ουάσιγκτον στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο εκβιασμός των ΗΠΑ είχε λάβει σάρκα και οστά και on camera με το δημόσιο κατσάδιασμα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και συνεχίστηκε με την ευθεία αμφισβήτηση της εξουσίας του.

Η Ουκρανία, μπροστά και στις υπόλοιπες απαιτήσεις των ΗΠΑ που της ζητούν να προχωρήσει σε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, γρήγορα συμφώνησε στην προοπτική της εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων από την Ουάσιγκτον παζαρεύοντας τους όρους αυτής της παραχώρησης.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (σ.σ ώρα Ελλάδας) ΗΠΑ και Ουκρανία τελικά υπέγραψαν την περιβόητη συμφωνία. Προς το παρόν δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες του σχεδίου ούτε εάν το Κίεβο έχει λάβει σε αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, που επιδίωκε ο Ζελένσκι.

Και οι δύο πλευρές πάντως επιβεβαίωσαν ότι συστήνεται ένα επενδυτικό ταμείο για την αναζήτηση ορυκτών πόρων και καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα έσοδα.

Η υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο πέταξε για την Ουάσιγκτον την Τετάρτη μετά από μια προφανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συμφωνίας με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Αφού συναντήθηκε με τον Μπέσεντ, η Σβιριντένκο με ανάρτησή της στο Χ περιέγραψε κάποιους από τους όρους που περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Σύμφωνα με την ίδια θα δημιουργηθεί ένα «επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης» που θα βοηθήσει στην προσέλκυση δυτικών επενδύσεων σε ουκρανικά έργα στον τομέα των ορυκτών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

«Οι πόροι θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Ουκρανίας και το Κίεβο θα επιλέξει πού θα γίνει η εξόρυξη», επεσήμανε.

«Η σύμπραξη θα είναι ισότιμη, σε βάση 50/50», έγραψε η Σβιριντένκο, προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία υποχρέωση χρέους προς τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν ρόλο βοηθώντας στην προσέλκυση επενδύσεων και τεχνολογίας για τα έργα στην Ουκρανία», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα συνεισφέρουν νέα βοήθεια στο Κίεβο, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συστήματα αεράμυνας σημείωσε ακόμα η υπουργός Οικονομικών χωρίς όμως να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ακόμη, τα έσοδα και οι εισφορές αυτού του επενδυτικού ταμείου δεν θα υπόκεινται σε φορολόγηση σε καμία από τις δύο χώρες.

«Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από την ουκρανική βουλή», ανέφερε η Σβιριντένκο και πρόσθεσε ότι με αυτή «αναγνωρίζεται η συμβολή του Κιέβου στην παγκόσμια ασφάλεια».

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.

Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025