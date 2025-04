Αν για ένα πράγμα φημίζεται η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αυτό είναι σίγουρα ο «Χάρι Πότερ», η μπεστ σέλερ σειρά βιβλίων της με πρωταγωνιστή έναν νεαρό μάγο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το όνομα της πετυχημένης συγγραφέως έχει γίνει επίσης συνώνυμο μιας αμφιλεγόμενης ρητορικής της περί γυναικείας ταυτότητας, αποκλειστικά ορισμένης από το βιολογικό φύλο. Η πιο πρόσφατη τέτοια θέση της ήταν η δημόσια στήριξή της στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία οι τρανς γυναίκες δεν αναγνωρίζονται νομικά ως γυναίκες. Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι στον νόμο περί ισότητας του 2010 ο ορισμός του όρου «γυναίκες» αφορά μόνο τις βιολογικές, αφήνοντας έκθετες εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει διόρθωση φύλου.

Η Ρόουλινγκ πανηγύρισε τη συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Χ όπου κρατάει ένα κοκτέιλ και καπνίζει πούρο ενώ πλέει με το σούπερ γιοτ της κάπου κοντά στις Μπαχάμες. Η λεζάντα που τη συνόδευε έγραφε «Το λατρεύω όταν ένα σχέδιο ολοκληρώνεται», κάνοντας λογοπαίγνιο με φράση από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1980 «The Α-Team». Η ίδια φέρεται να δώρισε 70.000 στερλίνες στο «For Women Scotland», την ομάδα εκστρατείας που υποστήριξε την υπόθεση ενώπιον των δικαστών. Και μάλλον δεν πρόκειται για εικασία, αφού, συνεχίζοντας τις αναρτήσεις της στο Χ επί του θέματος, σχολίασε «Χρειάστηκαν τρεις εξαιρετικές, επίμονες Σκωτσέζες με έναν στρατό πίσω τους για να εκδικάσει αυτή την υπόθεση το Ανώτατο Δικαστήριο και, κερδίζοντας, προστάτεψαν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», προσθέτοντας: «Για τις γυναίκες της Σκωτίας, είμαι τόσο περήφανη που σας γνωρίζω».

Μποϊκοτάζ στον «Χάρι Πότερ»

Το νέο «χτύπημα» της 59χρονης δημιουργού του «Χάρι Πότερ», όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ταρίκ Ραούφ σε βίντεό του στο Instagram τόνισε: «Εχει γίνει αποστολή μας ως ευρύτερου κοινού να βεβαιωθούμε ότι καθετί που σχετίζεται με τον “Χάρι Πότερ” αποτυγχάνει, γιατί αυτή η απαίσια αηδιαστική μ*λακία έχει συνέπειες». Το μποϊκοτάζ βρίσκει σύμφωνο και τον πρωταγωνιστή των σειρών «Game of Tthrones» και «The Last of Us», Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος σχολίασε στην ανάρτηση «απαίσια αηδιαστική μαλακία είναι ακριβώς, σωστά. Φρικτή συμπεριφορά χαμένης». Ο Ραούφ χειροκρότησε τη θέση του ηθοποιού δηλώνοντας «απέραντο πόνο» για τη σιωπή άλλων διασημοτήτων σχετικά με το ζήτημα. Για τον Πασκάλ, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι μια ευαίσθητη περιοχή, αφού η αδελφή του, Λουξ, είναι τρανσέξουαλ και συχνά περπατούν μαζί στο κόκκινο χαλί.

Πυρά δέχθηκαν την ίδια στιγμή και ηθοποιοί της νέας σειράς «Χάρι Πότερ» που ετοιμάζει το δίκτυο ΗΒΟ. Οι πρωταγωνιστές επικρίθηκαν για την απόφασή τους να συνεργαστούν με τη Ρόουλινγκ, πράγμα οξύμωρο, αφού όλοι τους έχουν διακριθεί προηγουμένως σε ρόλους-ορόσημα για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Ο Τζον Λίθγκοου κέρδισε μεγάλη αναγνώριση για την ερμηνεία τρανσέξουαλ γυναίκας στην ταινία «The World According to Garp». Η Τζάνετ Μακτίρ υποδύθηκε έναν τρανς άνδρα στο φιλμ «Albert Nobbs», ενώ ο Πάπα Εσιέντου υποδύεται συχνά queer χαρακτήρες, όπως στη σειρά «I May Destroy You».

Αμεση απάντηση

Συντονισμένοι στον ίδιο παλμό των ψηφιακών αντιδράσεων, όταν χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοινοβουλίου του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα του τύπου «Αντε γ…σου, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ». «Μόνο χίλιοι; #απογοητευμένη» ήταν η άμεση απάντησή της σαρκάζοντας την προσέλευση στη διαμαρτυρία, προσθέτοντας ότι παίρνει «τα ίδια πνευματικά δικαιώματα είτε διαβάζετε τα βιβλία είτε τα καίτε». Αυτή η πρόθεσή της να πολεμάει διαρκώς τη φωτιά με τη φωτιά στο Χ έχει γίνει χαρακτηριστικό πλέον της μεταστροφής της από βραβευμένης συγγραφέως της παιδικής λογοτεχνίας σε οργισμένη αντίμαχο της ρευστής γυναικείας ταυτότητας φύλου.

Η προκλητική γλώσσα της Ρόουλινγκ για πολλούς μεταφράζεται σε τρανσφοβία. Η ίδια αρνείται ωστόσο αυτόν τον χαρακτηρισμό και δηλώνει ότι σέβεται «το δικαίωμα κάθε τρανς ατόμου να ζει με όποιον τρόπο αισθάνεται αυθεντικό και άνετο για αυτό». Οι πράξεις της βέβαια δείχνουν το αντίθετο. Τα «κατά λάθος» likes μιας «άδεξιας μεσήλικης» σε tweet το 2018, όπου οι τρανς γυναίκες αναφέρονταν ως «άνδρες με φορέματα», όπως τους χαρακτήρισε εκπρόσωπός της, έγιναν συνειδητή επιλογή όταν τον Ιούνιο του 2020 δημοσίευσε ένα δοκίμιο 3.600 λέξεων για θέματα φύλου, όπου έγραψε μεταξύ άλλων: «Αν το φύλο δεν είναι πραγματικό, η βιωμένη πραγματικότητα των γυναικών παγκοσμίως διαγράφεται. Γνωρίζω και αγαπώ τα τρανς άτομα, αλλά η διαγραφή της έννοιας του φύλου αφαιρεί από τόσο πολλούς τη δυνατότητα να συζητήσουν ουσιαστικά τη ζωή τους».