Μια τεράστια έκρηξη έπληξε την ιρανική λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, νότια της πρωτεύουσας Τεχεράνη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 47 άτομα έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη και μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

🇮🇷 The moment of the explos¡0n at Iran's Shahid Rajaee port

