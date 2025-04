Μια ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζαΐ, στην περιοχή Μπάνταρ Αμπάς στο νότιο Ιράν προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και θύματα, με τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο σύμφωνα με το Ιρανικό PressTV.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε σε πέντε.

Τουλάχιστον 700 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα για άγνωστους λόγους στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζαΐ στην επαρχία Hormozgan το Σάββατο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Χορμοζγκάν. Οι νεκροί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 5.

Ο γενικός διευθυντής του τμήματος διαχείρισης κρίσεων της Χορμοζγκάν δήλωσε ότι η έκρηξη ήταν εξαιρετικά ισχυρή, αλλά η αιτία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι η έκρηξη προήλθε από διοικητικό κτίριο εντός του λιμενικού συγκροτήματος. Η έκρηξη ήταν τόσο έντονη που κατέστρεψε ολοσχερώς το διοικητικό κτίριο και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά οχήματα.

Ο Μπαμπάκ Μαχμούντι, επικεφαλής του Οργανισμού Αρωγής και Διάσωσης του Ιράν, είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα στο Press TV ότι η τεράστια έκρηξη στο άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς. Πλέον ανέρχονται σε 5.

«Μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 516 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από το σημείο».

«Κάποιοι από αυτούς έχουν τραυματιστεί από σπασμένα γυαλιά και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν επιφανειακά τραύματα και έχουν απελευθερωθεί και τέσσερις άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ως νεκροί στο σημείο, επειδή σε αυτό το σημείο υπήρχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης χημικών», δήλωσε ο Μαχμούντι σε συνέντευξή του στην Press TV.

Είπε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι πυροσβέστες προσπαθούν να την κατασβέσουν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες.

Ο Μαχμούντι εξήγησε περαιτέρω ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 11:55 τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι αρκετές ομάδες αρωγής και διάσωσης στάλθηκαν γρήγορα στο σημείο.

«Ελικόπτερα αναπτύχθηκαν επίσης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», είπε, σημειώνοντας ότι ένα άλλο ελικόπτερο στάλθηκε για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά το περιστατικό, όλες οι λιμενικές εργασίες ανεστάλησαν, καθώς οι ομάδες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης εργάζονταν για την ασφάλεια της περιοχής. Οι αρχές κήρυξαν αμέσως κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νοσοκομεία σε όλο το Μπαντάρ Αμπάς για να προετοιμαστούν για πιθανά μαζικά θύματα.

Οι ενδείξεις και κυρίως η πορτοκαλί φωτιά δείχνουν πως υπήρξε «συμμετοχή» στην έκρηξη από νιτρικό αμμώνιο, το οποίο έχει την πορτοκαλί αυτή φλόγα, που φαίνεται στα βίντεο που δείχνουν την αρχή της έκρηξης. Αντίστοιχη έκρηξη είχε συμβεί στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020.

