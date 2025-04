Τρεις ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο οικονομικό κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από έκρηξη ενός αυτοκινήτου σε χώρο πάρκινγκ στη Μόσχα.

Πρόκειται για υπόγειο χώρο στάθμευσης, όπου έγιναν οι εκρήξεις και ξέσπασε η φωτιά, στο εμπορικό κέντρο Afimall City, στη Μόσχα.

«Ένα αυτοκίνητο καίγεται στον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός διοικητικού κτιρίου», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Three explosions followed by a large fire in #Moscow… Emergency service are in route. Looks like a parking garage.#OSINT pic.twitter.com/yp64QHhDeO

— OSINT Intuit 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@UKikaski) April 23, 2025