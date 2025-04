Η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα πως ανέκτησε τον προτελευταίο οικισμό που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, αποπερατώνοντας σχεδόν πλήρως την ανακατάληψη αυτής της περιοχής που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης το καλοκαίρι του 2024.

«Κατά τη διάρκεια επιθετικών επιχειρήσεων, οι μονάδες της στρατιωτικής ομάδας Βορρά απελευθέρωσαν το χωριό Ολέσνια, στην περιφέρεια του Κουρσκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την ανάκτηση αυτού του μικρού παραμεθόριου χωριού, παραμένει μονάχα ένα, εκείνο του Γκόρναλ, που τελεί ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Russia advances on Gornal and consolidates gains near Sumy

Russian forces took Zhuravka, reached Gornal’s outskirts, and raised the VDV flag near Sudzha. Ukrainian reserves too thin to launch counterattacks.#Russia #Ukraine #Sumy #Kursk #warupdate pic.twitter.com/aLXRAEIBxl

— Rybar in English (@rybar_en) April 19, 2025