Μέσα στα εκατομμύρια websites του διαδικτύου, ξεχωρίζει μία. Όχι γιατί σας προσφέρει εκπτώσεις ή συνταγές για μπισκότα — αλλά γιατί, πολύ απλά, μπορεί να ξετρυπώσει κάθε φωτογραφία σας που έχει ποτέ πατήσει upload κάποιος, κάπου, με ή χωρίς την άδειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο PimEyes, τη μικρή χαριτωμένη κόλαση της αναγνώρισης προσώπου!

Το μόνο που έχετε να κάνετε για να αποχαιρετήσετε την ιδιωτικότητα σας με στιλ, είναι να ανεβάσετε μια φωτογραφία σας. Ναι, σωστά διαβάσατε. Μια απλή, αθώα selfie αρκεί.

Μετά από αυτό, η μαγεία της τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει: σαρώνει το διαδίκτυο λες και ψάχνει τον εξόριστο δίδυμο αδερφό σας και… μάντεψε! Βρίσκει κάθε φωτογραφία στην οποία έχετε εμφανιστεί – ακόμα κι αυτές που είχατε ξεχάσει εσείς οι ίδιοι, ή που δεν είχατε ανεβάσει ποτέ.

The most disturbing AI website on the internet.

Upload a photo of a person, and AI will find ALL of the images of that person across the internet. pic.twitter.com/ac6A1xRxQi

