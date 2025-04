Φωτιά πήρε αυτοκίνητο σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (3/4).

Σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από το σημείο, στις φλόγες τυλίχθηκε και ο οδηγός του Ι.Χ. ο οποίος βγήκε έξω από το όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά προκλήθηκε έπειτα από ισχυρή έκρηξη στο ίδιο το αυτοκίνητο. Οι Αρχές θεωρούν ύποπτο για το συμβάν, τον ίδιο τον οδηγό, τον οποίο και συνέλαβαν.

SUICIDE BOMBING ATTEMPT:

“Camera footage shows that the fire on the Dam started after an explosion in the car. At that time, quite a few people were near the vehicle”

