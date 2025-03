Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τη φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριου αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζοντας το κύμα των μεγαλύτερων διαδηλώσεων που έχει δει η Τουρκία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης και βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα από τότε που ο Ιμάμογλου συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και στη συνέχεια φυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης του με την κατηγορία της δωροδοκίας. Οι διαμαρτυρίες ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, αλλά σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Το κυριότερο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ομάδες δικαιωμάτων, φοιτητικές οργανώσεις κατηγορούν τον Ερντογάν ότι προσπαθεί να φιμώσει την αντιπολίτευση φυλακίζοντας τον νούμερο ένα πολιτικό του αντίπαλο, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε επιρροή στη δικαιοσύνη και λέει ότι τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που κυμάτιζαν τουρκικές σημαίες και πανό ξεχύθηκαν στον παραθαλάσσιο χώρο συγκέντρωσης στο Μαλτέπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, για τη σαββατιάτικη συγκέντρωση «Ελευθερία για τον Ιμάμογλου», που διοργάνωσε το CHP, σύμφωνα με το Reuters.

🇹🇷 — Hundreds of thousands of people in Istanbul are currently protesting in support of the arrested Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu. pic.twitter.com/nAS0CHNJDw

— فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) March 29, 2025