Μια περίεργη σπείρα έκανε την εμφάνισή της και ήταν ορατή πάνω από τη βόρεια Ευρώπη με αποτέλεσμα να υπάρχει αρχικά μια μεγάλη έκπληξη.

Μάλιστα, άλλοι ξεκίνησαν να το διαψεύδουν άμεσα ως προϊόν Photoshop, ενώ δεν έλλειψαν και οι θεωρίες συνωμοσίας για Θεούς, λαούς και μυστικές εταιρείες να κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά και φόβος για μυστικά όπλα.

Το θέαμα ήταν ορατό από την Μεγάλη Βρετανία, την Πολωνία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την βόρεια Ιταλία, την Ουκρανία και μέρος της Ρωσίας εν μέσω του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών κάτι που δημιούργησε επιπρόσθετη ανησυχία στους πολίτες των δύο χωρών.

Otherworldly spectacle from NROL-69. @SpaceX Falcon 9 booster stage depressurizing while rotating over Switzerland tonight. Sightings in England, Norway, Germany, Italy, Netherlands and likely others. Beautiful sight. #NoUFO #SpaceX #Falcon9 #nrol69 pic.twitter.com/KP0rS7tEv3

Σε ένα φαινομενικά άσχετο περιστατικό, ένας κατασκοπευτικός δορυφόρος των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε σήμερα με πύραυλο της SpaceX. Ένας πύραυλος Falcon 9 απογειώθηκε σήμερα από μια εξέδρα στο διαστημικό σταθμό Ακρωτήρι Κανάβεραλ της Φλόριντα για την αποστολή NROL-69 του Εθνικού Γραφείου Αναγνώρισης (National Reconnaissance Office -NRO).

Ήταν 19 χρόνια ακριβώς μετά την πρώτη εκτόξευση της SpaceX, η οποία έστειλε έναν πύραυλο Falcon 1 στον ουρανό από την ατόλη Kwajalein στον Νότιο Ειρηνικό. Εκείνη η αποστολή απέτυχε, όπως και οι επόμενες δύο πτήσεις του Falcon 1.

Δεν είναι σαφές τι στέλνει ο NROL-69. Το NRO δεν παρείχε καμία πληροφορία πέρα από μια σύντομη περιγραφή του εμβλήματος της αποστολής, το οποίο δείχνει ένα κολιμπρί τύπου origami να αιωρείται μπροστά από έναν μακρινό υγρότοπο, μαζί με τις λέξεις «Numquan hibernare». Δηλαδή «ποτέ σε χειμερία νάρκη». Σίγουρα είναι κατασκοπευτικός δορυφόρος, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο γνωστό για την τεχνολογία του.

WATCH: A stunning spiral has appeared in the UK sky, around 10:30 PM BST—caused by the second stage of SpaceX’s Falcon 9 during the NROL-69 mission.

Launched from Florida at 5:48 PM UTC, the rocket released frozen fuel that reflected sunlight, creating this mesmerizing sight. pic.twitter.com/BUA4CfSJyj

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 24, 2025