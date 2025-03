Μια ιστορία γεννιέται. Δεν έχει ώρες για να ξετυλιχθεί, ούτε καν λεπτά. Μόλις 60 δευτερόλεπτα για να τραβήξει την προσοχή του θεατή, να τον κάνει να νιώσει μέχρι να τον αφήσει να διψάει για το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το νέο είδος μυθοπλασίας που τους τελευταίους μήνες κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοφιλία στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Κυρίως στο TikTok, ο χρόνος έχει συμπυκνωθεί σε μικρά αφηγηματικά κομμάτια όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει σαν μια ολόκληρη πράξη υπόκρισης, κερδίζοντας εκατομμύρια όχι μόνο σε likes ή ακολούθους αλλά και έσοδα.

Τα ντουάντζου

Η τάση αυτή ξεκίνησε, από πού αλλού, την Κίνα, τη γενέτειρα και του ίδιου του TikTok, όπου καλλιεργήθηκε μια φόρμα σύντομης αφήγησης γνωστής ως ντουάντζου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μίνι σειρές 100 επεισοδίων ή και περισσοτέρων, όπου κάθε επεισόδιο έχει μέγιστη διάρκεια δύο λεπτών. Το κόστος παραγωγής τους είναι εξαιρετικά χαμηλό, μόλις 150 ευρώ, ενώ γυρίζονται σε μόλις δύο εβδομάδες και τα κέρδη τους μπορούν να φτάσουν πολλά εκατομμύρια. Στην Κίνα αυτή η βιομηχανία μόνο το 2023 υπολογίζεται ότι άξιζε 4,73 δισεκατομμύρια ευρώ. Οσο για το περιεχόμενό τους, δεν διεκδικεί σε καμία περίπτωση βραβείο. Η αφήγησή τους είναι αρκετά απλοϊκή αλλά το στήσιμό τους εντυπωσιακό. Οι θεματικές των σειρών αγγίζουν κυρίως το σεξ, την εξουσία ενώ δεν λείπουν κι εκείνες που καταπιάνονται με τη φαντασία, ειδικά τους λυκανθρώπους. Οπως σημειώνει η εφημερίδα «Telegraph», οι πιο επιτυχημένες δουλειές είναι μεταξύ άλλων παραγωγές όπως «President’s sexy wife», «The bride of the wolf king» και «Boss behind the scenes is my husband».

Τα ντουάντζου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο δεκαετίες, σε γωνιές του Διαδικτύου που δεν ελέγχονταν από την κινεζική λογοκρισία και ήταν στην ουσία μια μορφή μυθιστορημάτων σε βίντεο. Οπως οι μεγάλοι συγγραφείς συνήθιζαν να εκδίδουν τα έργα τους με τη μορφή κεφαλαίων σε εβδομαδιαία περιοδικά, έτσι και οι κινέζοι δημιουργοί ανέβαζαν ένα βίντεο με την ιστορία κάθε επεισοδίου στο Διαδίκτυο και οι ακόλουθοί τους μπορούσαν να πληρώσουν για να τα παρακολουθήσουν είτε ένα τη φορά είτε όλα μαζί σε συνδρομή. Η άνθισή τους συνέπεσε με τη λειτουργία του Youku Tudou, μια κινεζική εκδοχή του παράνομου για το καθεστώς Youtube το 2013, και συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοσή τους. Αν και το καθεστώς φρόντισε να αφαιρέσει αναφορές στην ομοφυλοφιλία και το σεξουαλικό διεγερτικό περιεχόμενο το 2019, δεν εμπόδισε την πλοκή τους να γίνει πιο γρήγορη, τις ανατροπές να αφθονήσουν, μαζί βέβαια με το ρομάντζο και τη βία. Υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2023 το κοινό αυτής της τέχνης σε fast forward έφτασε τα 1,6 δισεκατομμύρια.

Εξάπλωση στη Δύση

Η επέλαση του TikTok στον δυτικό κόσμο τα τελευταία λόγια και λόγω της πανδημίας έφερε μαζί της τη μεταφορά των ντουάντζου στα αγγλικά. Πλέον κινεζικές εταιρείες δουλεύουν μαζί με αμερικανούς και βρετανούς παραγωγούς ώστε να εξάγουν αυτή τη φόρμα μυθοπλασίας σε όλο τον κόσμο. Για να το καταφέρουν προσλαμβάνουν συνήθως ηθοποιούς για να ντουμπλάρουν κινεζικές ιστορίες ή για να γυρίσουν από την αρχή τα κινεζικά σενάρια με δυτικούς συντελεστές. Τη διαφορά σε τέτοιου είδους παραγωγές δείχνουν να κάνουν και κάποιες νέες εφαρμογές, οι οποίες εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους σειρές. Οι πιο γνωστές είναι οι DramaBox και FlexTV, πίσω από τις οποίες κρύβονται κινεζικές ή σιγκαπουριανές εταιρείες. Υπάρχουν όμως κι άλλες, όπως το ReelShort με έδρα το Λος Αντζελες αλλά συμφερόντων του ομίλου Col Group από το Πεκίνο, το οποίο μπήκε στον χώρο τον Αύγουστο του 2022. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 50 εκατομμύρια συσκευές σε ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας έσοδα 10 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα.

Ανθρωποι της αγοράς υπολογίζουν ότι τουλάχιστον 40 παραγωγές κάθε μήνα γυρίζονται στο Λος Αντζελες, με τις πιο γνωστές εξ αυτών να είναι τα «The double life of my billionaire husband», «I got married without you» και «Bound by vendetta: Sleeping with the enemy». Ολα τους είναι γυρισμένα με κάθετο φόντο, αρχετυπικούς διαλόγους, πλοκές με μεγάλη δόση ρομάντζου και εκδίκησης ενώ οι διάλογοί τους είναι εντελώς βασικοί. Τα συνεργεία που αναλαμβάνουν στην Αμερική να γυρίσουν αυτές τις παραγωγές έχουν έναν προϋπολογισμό περίπου 300 ευρώ, είναι ολιγομελή και αποτελούνται κυρίως από νέους αποφοίτους των κινηματογραφικών σχολών του Λος Αντζελες. Οσο για τους ηθοποιούς; Αυτοί εμφανίζονται στη μία σειρά μετά την άλλη, συνήθως δεν είναι μέλη σωματείων και πληρώνονται 400 με 500 ευρώ την ημέρα.

Εθισμός

Το κοινό μπορεί να συναντήσει αυτά τα βίντεο δωρεάν σε πολλές πλατφόρμες, όπως το Youtube και βέβαια το TikTok, αλλά αν «κολλήσουν» μαζί τους θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να συνεχίσουν να τα βλέπουν. Για να μεταβεί ο χρήστης από το ένα κλιπ στο άλλο σκρολάρει προς τα πάνω, αναπαράγοντας την ίδια κίνηση με το TikTok. Οι σειρές δεν περιλαμβάνουν διαφημιστικά διαλείμματα αλλά τοποθετήσεις εμπορικών προϊόντων για έξτρα κέρδη. Λάτρεις τέτοιων σειρών φαίνεται να είναι οι γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με τους «New York Times» αποτελούν το 75% του κοινού εφαρμογών όπως το ReelShort. Ενδιαφέρουν δείχνουν βέβαια και οι εκπρόσωποι της γενιάς Ζ που ξοδεύουν ώρες στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά. Και, ναι, συχνά το περιεχόμενό τους είναι φτηνό, χωρίς να μπορεί κάποιος να το πάρει εύκολα στα σοβαρά αλλά είναι εθιστικό. Aν και το TikTok αντιμετωπίζεται με δυσπιστία όντας κινεζικής προέλευσης, δεν συμβαίνει το ίδιο με το ReelShort που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 πιο δημοφιλείς εφαρμογές του Google Play και του app store της Apple, ξεπερνώντας παραδοσιακά κανάλια μυθοπλασίας, όπως το Hulu και Prime Video, καμιά φορά και το ίδιο το Netflix.