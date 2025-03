Σε ανάρτησή του στο Facebook στις 20 Φεβρουαρίου, ο Μουσάγιεφ ανέφερε ότι ο Τραμπ στρατολογήθηκε από την KGB το 1987, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στη Μόσχα, σε ηλικία τότε 40 ετών, και του αποδόθηκε το κωδικό όνομα «Κράσνοβ».

Ο Τραμπ δεν έχει απαντήσει άμεσα στους ισχυρισμούς του Μουσάγιεφ αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι εργάστηκε ποτέ για τη Ρωσία.

Ένα νήμα στο X, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο προβολές, αναφέρεται στον Τραμπ ως «Κράσνοφ» και χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο ως ρωσικό παράγοντα.

Η ανάρτηση συνεχίζει απαριθμώντας μια σειρά από ισχυρισμούς τους οποίους παρουσιάζει ως αποδείξεις για τη δήλωση αυτή.

Εν τω μεταξύ, άλλοι χρήστες των social media στράφηκαν στο χιούμορ, με έναν λογαριασμό να δημοσιεύει ένα φωτομοντάζ του Τραμπ με στολή της KGB, με το πολιτικό σύνθημα και το ακρωνύμιο MAGA να έχει τροποποιηθεί και να γράφει «Πράκτορας της Μόσχας κυβερνά την Αμερική».

Ακολούθησε ένας καταιγισμός από εικαστικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός συντηρητικός βουλευτής Γκράχαμ Στιούαρτ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του, γράφοντας στον Χ: «Πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα ο πρόεδρος Τραμπ να είναι Ρώσος πράκτορας».

Ο Μουσάγιεφ δεν παρείχε καμία απόδειξη για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Αμφιβολίες έχουν επίσης εγερθεί σχετικά με τη θέση που ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατείχε εντός της KGB.

Στην ανάρτηση στο Facebook, ο πρώην επικεφαλής κατασκόπων του Καζακστάν αναφέρει ότι εργαζόταν στην 6η Διεύθυνση της KGB.

Ωστόσο, πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εγκυκλοπαίδειας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αναφέρουν ότι το τμήμα αυτό δεν επικεντρώθηκε στην «στρατολόγηση ξένων πληροφοριών», αλλά αντίθετα στη «φύλαξη από την οικονομική κατασκοπεία».

Η διόγκοσω των ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιθανόν να ενισχύθηκε από τη στάση του Αμερικανού προέδρου στην εξωτερική πολιτική, η οποία θεωρείται ευνοϊκή για τη Ρωσία.

The Russian Federation has been training Trump as its agent for 40 years, an interesting article in the Guardian from 2021. In full.

▪️The source of the publication is former KGB agent Yuriy Shvets.

▪️In 1977, Trump married Czech model Ivana Zelnicková and became the target of… pic.twitter.com/O02UUmd3KC

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 22, 2025