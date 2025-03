Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αντεπίθεση της Ρωσίας για την εκδίωξη του Ουκρανικού στρατού από το Κουρσκ. Εδώ και επτά μήνες, η Ουκρανία ελέγχει το ρωσικό θύλακα στο εσωτερικό της δυτικής Ρωσίας σε μια προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει τα διαπραγματευτικά του χαρτιά σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά και βορειοκορεατικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ τράβηξε την πρίζα από τη στρατιωτική υποστήριξη και την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι πλησιάζουν στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία ρωσική πόλη Σούτζα. Έχουν ανακαταλάβει χωριά στα βόρεια (Staraya, Novaya Sorochina και Malaya Loknya) καθώς και άλλους μικρούς οικισμούς στα ανατολικά. Υπάρχουν μάλιστα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ορισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν εν μέσω σφοδρών μαχών. Ο κρίσιμος δρόμος ανεφοδιασμού μεταξύ της Σούτζα και της περιοχής Σούμι, στα εδάφη της Ουκρανίας, βρίσκεται υπό συνεχή ρωσικά πυρά.

Δημοσιεύματα Ρώσων μπλόγκερ αναφέρουν ότι ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στη Σούτζα όταν οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να περάσουν μέσω του αγωγού φυσικού αερίου και αιφνιδίασαν τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο αγωγός Urengoy-Pomary-Uzhgorod, που χρονολογείται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη δυτική Σιβηρία μέσω της Σούτζα στην Ουκρανία, αλλά η Ουκρανία διέκοψε όλη τη ρωσική μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της από την 1η Ιανουαρίου.

Η Σούτζα είναι η έδρα των μεγάλων σταθμών μεταφοράς και μέτρησης φυσικού αερίου του αγωγού. Αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο προπύργιο των Ουκρανών στο Κουρσκ και βρίσκεται μόλις 10 χλμ από την ρωσοουκρανική μεθόριο.

Την Κυριακή, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μέντεβντεφ, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου είναι σχεδόν περικυκλωμένες και σύντομα θα εκδιωχθούν.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας, σε έκθεσή του, αργά το απόγευμα της Κυριακής, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 15 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή του Κουρσκ, ενώ έξι ένοπλες συγκρούσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ουκρανικός στρατός είχε καταλάβει με αιφνιδιαστική επίθεσή του περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής επαρχίας Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο, σε μια προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει τα διαπραγματευτικά του χαρτιά σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αλλά και να υποχρεώσει τη Ρωσία να αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία για να της ρίξει στην υπεράσπιση του Κουρσκ.

