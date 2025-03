Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αντεπίθεση της Ρωσίας για την εκδίωξη του Ουκρανικού στρατού από το Κουρσκ, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το χωριό Λεμπεντέβκα.

Ο ουκρανικός στρατός είχε καταλάβει με αιφνιδιαστική επίθεσή του περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής επαρχίας Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο, σε μια προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει τα διαπραγματευτικά του χαρτιά σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αλλά και να υποχρεώσει τη Ρωσία να αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία για να της ρίξει στην υπεράσπιση του Κουρσκ.

Σύμφωνα μάλιστα με το Reuters, που παραπέμπει σε δημοσιεύματα Ρώσων μπλόγκερ, ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην πόλη Σούτζα σήμερα Κυριακή, αφού πρώτα απέστειλε ειδικές δυνάμεις του που πέρασαν μέσω του αγωγού φυσικού αερίου και αιφνιδίασαν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Γιούρι Ποντολιάκα, Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ γεννημένος στην Ουκρανία ανέφερε ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα κατά μήκος ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου και ορισμένοι εξ αυτών έμειναν αρκετές μέρες μέσα στον αγωγό, προτού εξαπολύσουν αιφνιδιαστική επίθεση κατά των ουκρανικών δυνάμεων από τα μετόπισθεν κοντά στη Σούτζα.

Η Σούτζα είναι η έδρα των μεγάλων σταθμών μεταφοράς και μέτρησης φυσικού αερίου του αγωγού που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στο ουκρανικό σύστημα κι από εκεί στην Ευρώπη, αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο προπύργιο των Ουκρανών στο Κουρσκ και βρίσκεται μόλις 10 χλμ από την ρωσοουκρανική μεθόριο.

Ο Ρώσος πολεμικός μπλόγκερ Two Majors ανέφερε επίσης ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μάχη στη Σούτζα αφού οι ρωσικές δυνάμεις αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς στρατιώτες μπαίνοντας στην πόλη μέσω του μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου.

Τα ρωσικά κανάλια του Telegram πρόβαλαν εικόνες των ειδικών δυνάμεων με αντιασφυξιογόνες μάσκες και φακούς, κατά μήκος του εσωτερικού του αγωγού που έμοιαζε με μεγάλο σωλήνα.

Photos taken during the underground breakthrough in Sudzha – Russian military personnel penetrated the occupiers’ positions in Sudzha through a gas pipeline. pic.twitter.com/cM1gqc5wiq

— Blackrussian (@Blackrussiantv) March 8, 2025