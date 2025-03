Ένοπλοι άνδρες βιάζουν και κακοποιούν σεξουαλικά παιδιά ηλικίας μόλις ενός έτους κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, Unicef.

Η μαζική σεξουαλική βία έχει καταγραφεί ευρέως ως όπλο πολέμου στη σχεδόν διετή σύγκρουση της χώρας.

Όμως η έκθεση της Unicef είναι η πρώτη λεπτομερής αναφορά για τις επιπτώσεις του βιασμού σε μικρά παιδιά στο Σουδάν. Το ένα τρίτο των θυμάτων ήταν αγόρια.

Η Unicef αναφέρει ότι, παρόλο που 221 περιπτώσεις βιασμού παιδιών έχουν αναφερθεί επίσημα από τις αρχές του 2024, ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Το Σουδάν είναι μια κοινωνικά συντηρητική χώρα, όπου το τεράστιο κοινωνικό στίγμα εμποδίζει τους επιζώντες και τις οικογένειές τους να μιλήσουν για βιασμούς, όπως και ο φόβος της τιμωρίας από ένοπλες ομάδες.

Η έκθεση της Unicef παρέχει ένα τρομακτικό παράθυρο στην κακοποίηση των παιδιών στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας.

Ίσως η πιο σοκαριστική αποκάλυψή της είναι ότι 16 από τα θύματα ήταν ηλικίας κάτω των πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βρεφών.

Η Unicef δεν αναφέρει ποιος ευθύνεται, αλλά άλλες έρευνες του ΟΗΕ έχουν επιρρίψει την ευθύνη για την πλειονότητα των βιασμών στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), λέγοντας ότι οι μαχητές των RSF είχαν ως μοτίβο τη χρήση σεξουαλικής βίας για την τρομοκράτηση των αμάχων και την καταστολή της αντίστασης στις προόδους τους.

Οι RSF, οι οποίες διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο εναντίον των πρώην συμμάχων τους, των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν αρνηθεί κάθε αδίκημα.

“Millions of children in Sudan are at risk of rape and other forms of sexual violence, which is being used as a tactic of war. This is an abhorrent violation of international law and could constitute a war crime. It must stop” @unicefchief

PRESS RELEASE:https://t.co/S9rtqZ9ca6

— Eva Hinds (@Eva_Hinds) March 4, 2025