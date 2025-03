Η Grand Automotive Hellas A.E., μέλος του Taavura Group, αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και εκπροσώπηση των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά.

Η Grand Automotive Hellas αποτελεί μέρος του Grand Automotive Group LLP, ενός εκ των κορυφαίων εισαγωγέων και αντιπροσώπων αυτοκινήτων σε 13 βασικές αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο όμιλος διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 11 κορυφαίων μαρκών, παρέχοντας ποιοτικά οχήματα και εξατομικευμένες υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης χιλιάδων πελατών.

Με 758 εργαζομένους και 53.390 πωλήσεις οχημάτων το 2024, η Grand Automotive Group ειδικεύεται όχι μόνο στην πώληση αυτοκινήτων, αλλά και στην παροχή ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων και υποδειγματικής υποστήριξης μετά την πώληση.

Η Grand Automotive Group ανήκει κατά 95% στην Taavura Holdings, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα logistics και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Taavura Holdings : Ένας παγκόσμιος κολοσσός στο χώρο των μεταφορών

Η Taavura Holdings Ltd. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία οδικών μεταφορών και logistics στο Ισραήλ, με πάνω από 70 θυγατρικές και 5.600 εργαζομένους. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν :

Μεταφορά πρώτων υλών και βαρέων φορτίων

Χωματουργικά έργα και έρευνες

Μεταφορά οχημάτων και διανομή

Αεροπορικές και λιμενικές δραστηριότητες

21 κέντρα logistics

Λειτουργία δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών

Εισαγωγή και διανομή οχημάτων και προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας

Με 75 χρόνια ιστορίας, η Taavura έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη βασισμένη στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των πελατών της, την αριστεία και τον επαγγελματισμό.

Η Renault και η Dacia στην Ελλάδα : Νέα εποχή καινοτομίας, με λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα.

Η Grand Automotive Hellas S.A. αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και εκπροσώπηση των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα, σε μια περίοδο ανανέωσης και ενίσχυσης της παρουσίας τους στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Renault διαθέτει ήδη μια ευρεία γκάμα μοντέλων στην ελληνική αγορά, από το εμβληματικό best–seller Clio και το δημοφιλές, ανανεωμένο B–SUV Captur, μέχρι το κομψό coupe–SUV Arkana. Το 2025, η μάρκα θα παρουσιάσει ένα δυναμικό και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει το πολύ-αναμενόμενο νέο R5 E-Tech, που είναι εμπνευσμένο από το θρυλικό Renault 5, επαναφέροντας το retro-futuristic στυλ στην ηλεκτρική εποχή, αλλά και νέες ανταγωνιστικές προτάσεις στην πιο δημοφιλή κατηγορία των SUVs, όπως το νέο C–SUV Symbioz, το ανανεωμένο Austral, το κορυφαίο νέο Rafale, καθώς και το νέο R4 E-Tech.

Με νέους υβριδικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες τεχνολογίας E–Tech και κορυφαία συστήματα ασφάλειας, άνεσης & infotainment, η σύγχρονη γκάμα της Renault έχει ελκυστικές προτάσεις για κάθε Έλληνα οδηγό. Δυναμική θα είναι και η παρουσία της μάρκας στο χώρο των επαγγελματικών οχημάτων, με το λανσάρισμα του κορυφαίου νέου Renault Master.

Η Dacia, μετά το λανσάρισμα του νέου Duster, του πιο δημοφιλούς B–SUV στην Ευρώπη, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία και με το Sandero & Sandero Stepway, του 1ου σε ευρωπαϊκές πωλήσεις μοντέλου, το πολυλειτουργικό Jogger, ενώ το 2025 θα λανσάρει το πληθωρικό Bigster, ένα C–SUV, με κορυφαίο value for money, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία του. Η ανανεωμένη γκάμα κινητήρων της Dacia, που περιλαμβάνει αποδοτικούς βενζινοκινητήρες, επιλογές διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG) και προηγμένα full hybrid συστήματα με την τεχνογνωσία του Renault Group, ανεβάζει την οδηγική εμπειρία σε νέο επίπεδο. Συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση με εξαιρετική οικονομία, η Dacia παραμένει αξεπέραστη στην αγορά, προσφέροντας μοναδική αξία σε κάθε διαδρομή.