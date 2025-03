Ένα παραληρηματικό όραμα μιας αμερικανικής Γάζας με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λιάζεται δίπλα στον ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Έλον Μασκ να πετά χαρτονομίσματα στην άμμο, κατέκλυσε τα social media.

Το AI-generated βίντεο, που ο ίδιος ο Τραμπ μοιράστηκε μέσω του Truth Social, προκάλεσε ενθουσιασμό στους υποστηρικτές του και οργή στους επικριτές του. Αυτή η νέα μορφή πολιτικής πρόκλησης, που συνδυάζει τεχνολογία και τρολ τακτικές, δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο της επικοινωνίας και του πολιτικού πολέμου.

Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων, του οποίου ο δημιουργός παραμένει άγνωστος, είναι άρτια φτιαγμένο, εξωφρενικό ως προς το περιεχόμενό του και εξαιρετικά επιτυχημένο στη διάδοσή του.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδώσει πολιτική παραπληροφόρηση, όπως σχολιάζει ο Economist. Όμως το βίντεο “Trump Gaza” δείχνει μια διαφορετική χρήση της τεχνολογίας. Εσκεμμένα παράλογο, το βίντεο είναι μια υψηλής ποιότητας πρόκληση, φτιαγμένη για να ενθουσιάσει τους οπαδούς του Τραμπ και να εξοργίσει τους επικριτές του. Κανείς δεν ξεγελιέται από το βίντεο, αλλά όλοι μιλούν γι’ αυτό.

Περισσότερα τέτοια βίντεο μπορούν να αναμένονται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι τεχνικός. Μέχρι πρόσφατα, ένα τέτοιο βίντεο θα απαιτούσε μια ομάδα επαγγελματιών animators. Σήμερα, οποιοσδήποτε ερασιτέχνης μπορεί να το επιχειρήσει. Το Sora, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο της OpenAI, έγινε διαθέσιμο στην Αμερική τον Δεκέμβριο και κυκλοφόρησε στην Ευρώπη στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εκδημοκρατικοποίηση αυτής της τεχνολογίας φάνηκε από την ταχύτητα της απάντησης στο βίντεο του Τραμπ. Μέσα σε 48 ώρες, Παλαιστίνιοι ακτιβιστές αντεπιτέθηκαν με ένα εξίσου επαγγελματικό AI βίντεο, με τίτλο “Gaza is Ours”, που δείχνει τον Τραμπ να κλαίει στη φυλακή ενώ οι Παλαιστίνιοι γιορτάζουν, με ένα αγγλόφωνο ροκ τραγούδι, επίσης φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, να παίζει στο φόντο.

🔥In response to the AI-generated video posted by @POTUS Trump about Gaza, which featured @elonmusk , young people in Gaza produced a counter-video affirming: Gaza is Palestinian. @sahatenglish pic.twitter.com/uyaSsKoXtj

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 27, 2025