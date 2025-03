Ένοχος για έγκλημα μίσους κρίθηκε από σώμα ενόρκων στο Ιλινόις των ΗΠΑ ένας 73χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ένα 6χρονο αγόρι παλαιστινιακής καταγωγής τον Οκτώβριο του 2023 και τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Τζόζεφ Τσούμπα σκότωσε το μικρό αγόρι υποκινούμενος από αντιμουσουλμανικό μίσος, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Όπως αναφέρει το NBC, ο 73χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και εγκλήματα μίσους για τη δολοφονία του Ουάντι Αλ Φαγιούμι στις 14 Οκτωβρίου 2023, σε προάστιο του Σικάγο.

Είχε καταφέρει στο άτυχο αγόρι 26 μαχαιριές και περισσότερες από 12 στη μητέρα του, Χάνα Σαχίν, η οποία κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η ποινή του Τσούμπα, που πρόκειται να ανακοινωθεί τον Μάιο, πιθανόν να φτάσει έως και ισόβια.

Η Σαχίν κατέθεσε ότι ο Τσούμπα άρχισε να μιλάει με μίσος για τους μουσουλμάνους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. «Οι δικοί σας άνθρωποι σκοτώνουν Εβραίους και μωρά στο Ισραήλ, οι μουσουλμάνοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο σπίτι μου, πρέπει να μετακομίσεις» της είχε πει, με εκείνη να του απαντά «προσευχήσου για την ειρήνη».

Η μητέρα και ο αδικοχαμένος γιος της νοίκιαζαν δύο δωμάτια από τον Τσούμπα και την τότε σύζυγό του σε ένα προάστιο του Σικάγο, περίπου 40 μίλια νοτιοδυτικά του κέντρου. Η επίθεση εναντίον τους έγινε με ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι με οδοντωτή λεπίδα 15 εκατοστών, επεσήμαναν οι Αρχές. Η 33χρονη Σαχίν έφερε πολλά τραύματα, αλλά κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο δικαστήριο η Σαχίν κατέθεσε ότι ο Τσούμπα της είπε πως «εσείς οι μουσουλμάνοι πρέπει να πεθάνετε». Στο ηχογραφημένο μήνυμα από την κλήση που έκανε η Σαχίν στο 911 ακούγεται να λέει «ο σπιτονοικοκύρης σκοτώνει εμένα και το μωρό μου».

