Η βραδιά των Όσκαρ πλησιάζει. Και έχουν περάσει μόλις τρεις μήνες (από την πρώτη σημαντική απονομή, τα βραβεία Gotham, στις 2 Δεκεμβρίου 2024), ή έξι, αν συμπεριλάβετε και τα βραβεία του περασμένου καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, από τότε που βραβεύτηκαν για πρώτη φορά οι υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες The Brutalist και I’m Still Here.

Πρόκειται για ένα τρελό, άναρχο ταξίδι και για μια λαίλαπα υποψήφιων ταινιών όπως το Emilia Pérez, το Anora, το Conclave, το Wicked και το The Brutalist.

Αυτές οι ταινίες έχουν αναπηδήσει και ξεφύγει από την προτίμηση ενόψει της τελετής της Κυριακής 2 Μαρτίου, το βράδυ, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. Οι ταινίες με τις περισσότερες προβλέψεις έχουν επανειλημμένα αλλάξει την πρωτοκαθεδρία και έχουν αψηφήσει ανατροπές και εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής (Bafta καλύτερης ταινίας για το Conclave για παράδειγμα).

Και ακόμη και τώρα, την 11η ώρα, οι πρόσφατες τελετές κύρους και οι αξιόπιστοι οσκαρικοί μάντεις, όπως τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών και του Σωματείου Παραγωγών, έχουν ανατρέψει τα πάντα για μια τελευταία φορά.

Οι Times δίνουν τις ετυμηγορίες τους για το ποιος πρέπει και ποιος θα κερδίσει στις μεγαλύτερες κατηγορίες των Όσκαρ. Μένει να φανεί εάν έχουν δίκιο.

Καλύτερη ταινία

– Anora

– The Brutalist

– A Complete Unknown

– Conclave

– Dune: Part Two

– Emilia Pérez

– I’m Still Here

– Nickel Boys

– Η ουσία

– Wicked

Ο Kevin Maher των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Emilia Pérez

Πρόκειται για την πιο πρωτότυπη, φιλόδοξη υποψηφιότητα καλύτερης ταινίας για φέτος αλλά και πολλών άλλων ετών. Είναι επίσης θύμα ενός τρομερού συγχρονισμού. Έκανε πρεμιέρα, πρόωρα, τον περασμένο Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών ενοχλώντας όσους μισούν την πολιτική της ταινίας (που φέρεται να είναι υπέρ των τρανς και υπέρ των Μεξικανών) ψάχνοντας το X feed της πρωταγωνίστριας Karla Sofía Gascón για να πυροδοτήσουν ένα γαϊτανάκι κουλτούρας ακύρωσης. Καμία πιθανότητα.

Θα κερδίσει: Anora

Ακόμη και ένας συντηρητικός τζογαδόρος θα έπρεπε να ποντάρει σε αυτή την ταραχώδη μαύρη κωμωδία. Πρόσφατα κέρδισε το βραβείο της Ένωσης Παραγωγών για την καλύτερη ταινία, το οποίο είναι ιδιαίτερα προφητικό για την επιτυχία των Όσκαρ.

Καλύτερη σκηνοθεσία

– Sean Baker, Anora

– Brady Corbet, The Brutalist

– Τζέιμς Μάνγκολντ, Ένας άγνωστος

– Jacques Audiard, Emilia Pérez

– Coralie Fargeat, The Substance

Ο Tom Shone των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Sean Baker.

Αποτελεί το μεγάλο φαβορί της Ακαδημίας για το σπίτι του: ένας κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ που εδώ και χρόνια «ξεχειλίζει» με θρασύτατες, streetwise ταινίες που υπερασπίζονται τα «αδέσποτα» της κοινωνίας.

Θα κερδίσει: Sean Baker

Το χρίσμα του Baker από τον Κρίστοφερ Νόλαν στα βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών φάνηκε να λέει πολλά. Ο Baker είναι το φαβορί για τη νίκη, και δικαίως.

Καλύτερος ηθοποιός

– Adrien Brody, The Brutalist

– Timothée Chalamet, A Complete Unknown

– Colman Domingo, Sing Sing

– Ralph Fiennes, Conclave

– Sebastian Stan, The Apprentice

Ο Kevin Maher των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ralph Fiennes

Είναι ο μόνιμα χαμένος αυτή τη σεζόν, υποψήφιος σε κάθε μεγάλη μάχη, αλλά πάντα φεύγει με άδεια χέρια. Έδωσε την καλύτερη και πιο συναρπαστική ερμηνεία της κατηγορίας του και ένα αριστούργημα κινηματογραφικής υποκριτικής. Αλλά δεν θα κερδίσει.

Θα κερδίσει: Timothée Chalamet

Μέχρι πρότινος τα έξυπνα στοιχήματα θα πήγαιναν στον Adrien Brody. Έχει κερδίσει όλα τα μεγάλα βραβεία. Αλλά μετά τα βραβεία του Screen Actors Guild ανατράπηκαν τα πάντα το περασμένο Σαββατοκύριακο, δίνοντας το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στον Chalamet. Οι ηθοποιοί αποτελούν το μεγαλύτερο σώμα ψηφοφόρων της Ακαδημίας (περίπου 1.200 από τα 10.000 μέλη) και έτσι τα βραβεία SAG συνήθως προβλέπουν τις νίκες των Όσκαρ.

Καλύτερη ηθοποιός

– Cynthia Erivo, Wicked

– Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

– Mikey Madison, Anora

– Demi Moore, The Substance

– Fernanda Torres, I’m Still Here

Ο Tom Shone των Times λέει

Θα έπερεπε να κερδίσει: Mikey Madison

Η ηθοποιός δίνει μια σπαρταριστή ερμηνεία στη συγκινητική ταινία του Baker για μια εργάτρια του σεξ που ερωτεύεται τον γιο ενός ολιγάρχη. Πόσο αγαπάει η Ακαδημία μια αθυρόστομη νεαρή κοπέλα, άραγε;

Θα κερδίσει: Mikey Madison

Η Demi Moore είναι το επίσης φαβορί εδώ, αλλά η επιστροφή της περιελάμβανε μία μόνο ταινία και είναι δύσκολο να πεις ότι αγάπησες το Anora χωρίς να παραδεχτείς ότι ερωτεύτηκες την ηρωίδα του.

Καλύτερος δευτεραγωνιστής

– Yura Borisov, Anora

– Kieran Culkin, Ένας πραγματικός πόνος

– Έντουαρντ Νόρτον, A Complete Unknown

– Γκάι Πιρς, The Brutalist

– Τζέρεμι Στρονγκ, The Apprentice

Ο Kevin Maher των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Kieran Culkin

Ξεχωρίζει ως ο «ξάδελφος» που πατάει όλα τα κουμπιά σε μια περιοδεία για το Ολοκαύτωμα στην Πολωνία. Φημίζεται επίσης για τους απίστευτα διασκεδαστικούς «λόγους αποδοχής», η δύναμη έλξης των οποίων δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Θα κερδίσει: Yura Borisov

Ο Ρώσος ηθοποιός υποδύεται έναν μπράβο με καρδιά -μπορεί να είναι μια από τις ανατροπές της βραδιάς.

Καλύτερη ηθοποιός δευτέρου ρόλου

– Μόνικα Μπαρμπάρο, A Complete Unknown

– Αριάνα Γκράντε, Wicked

– Φελίσιτι Τζόουνς, The Brutalist

– Isabella Rossellini, Conclave

– Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Ο Tom Shone των Times λέει

Θα έπερεπε να κερδίσει: Isabella Rossellini

Κάνει περισσότερα με λιγότερο χρόνο οθόνης από κάθε άλλη υποψήφια.

Θα κερδίσει: Zoe Saldaña

Η Karla Sofía Gascón έχει λίγο πολύ τορπιλίσει τις πιθανότητές της να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την Emilia Pérez, αλλά η Saldaña πρέπει να περάσει αλώβητη.

Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο

– A Complete Unknown

– Conclave

– Emilia Pérez

– Nickel Boys

– Sing Sing

Ο Kevin Maher των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Nickel Boys

Μια ταινία που, σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά, θα μπορούσε και ίσως θα έπρεπε να είναι ένα μεγαθήριο της σεζόν των βραβείων.

Θα κερδίσει: Conclave

Η μεταφορά του μπεστ σέλερ του Ρόμπερτ Χάρις από τον Πίτερ Στρόχαν είναι μια εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη πράξη «λογοτεχνικής βεβήλωσης». Αφαιρεί κάθε τι περιττό από το κείμενο του Χάρις, αφήνοντας μόνο τις λέξεις που έχουν σημασία.

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

– Anora

– The Brutalist

– Ένας πραγματικός πόνος

– 5 Σεπτεμβρίου

– The Substance

Ο Tom Shone των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: A Real Pain

Το σενάριο του Jesse Eisenberg για το A Real Pain αγγίζει βαριά θέματα – συγκεκριμένα το διαγενεακό τραύμα του Ολοκαυτώματος – στην πιο ελαφριά δραματική δομή.

Θα κερδίσει: A Real Pain

Με μια νίκη στο Writers Guild στο ενεργητικό του, ο Sean Baker είναι το φαβορί εδώ, αλλά όλοι ψηφίζουν σε αυτή την κατηγορία, όχι μόνο οι σεναριογράφοι, οπότε ο Eisenberg θα μπορούσε να κάνει μια ανατροπή.

Καλύτερη κινηματογράφηση

– The Brutalist

– Dune: Part Two

– Emilia Pérez

– Μαρία

– Νοσφεράτου

Ο Kevin Maher των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Brutalist

Ο κινηματογραφιστής Lol Crawley γύρισε την ταινία The Brutalist χρησιμοποιώντας μια διαδικασία της Tinseltown που δεν υπάρχει πια και ονομάζεται VistaVision. Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 και παράγει τεράστιες, εντυπωσιακές εικόνες με τεράστιο βάθος πεδίου. Το vintage φορμά κάνει την ταινία να μοιάζει με ένα μαγικά ανακαλυφθέν τεχνούργημα των μέσων του 20ου αιώνα.

Θα κερδίσει: Nosferatu

Αυτή η υποτονική, περιορισμένη και χωρίς ιδέες ταινία βαμπίρ του Robert Eggers έχει σκιές. Πολλές σκιές. Και στους ψηφοφόρους των βραβείων αρέσουν οι σκιές.

Καλύτερο μακιγιάζ και χτένισμα

– A Different Man

– Emilia Pérez

– Νοσφεράτου

– Η ουσία

– Wicked

Ο Tom Shone των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Substance

Το body horror της Coralie Fargeat για μια γηράσκουσα σταρ του κινηματογράφου θα πρέπει να κερδίσει για το καθαρό gonzo gross-out.

Θα κερδίσει: The Substance

Ο κύριος ανταγωνισμός του προέρχεται από το Wicked, αλλά αυτή μπορεί να είναι η μόνη ευκαιρία να επιβραβεύσει η Ακαδημία την ταινία της Fargeat.

Καλύτερη διεθνής ταινία

– I’m Still Here (Βραζιλία)

– Το κορίτσι με τη βελόνα (Δανία)

– Emilia Pérez (Γαλλία)

– Ο σπόρος του ιερού σύκου (Γερμανία)

– Flow (Λετονία)

Ο Kevin Maher των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: I’m Still Here

Δεν θα κερδίσει την κατηγορία καλύτερης ταινίας, και η υποψήφια καλύτερης ηθοποιού Fernanda Torres είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να νικήσει την Demi Moore, οπότε αυτό μοιάζει με το λογικότερο βραβείο που μπορεί να λάβει η άψογη ταινία του Walter Salles.

Θα κερδίσει: Emilia Pérez

Από ηγέτη της σεζόν των βραβείων σε σκανδαλώδη παρία μέσα σε λίγους μήνες. Μια νίκη εδώ θα απαλύνει τον πόνο.

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική

– The Brutalist

– Conclave

– Emilia Pérez

– Wicked

– Το άγριο ρομπότ

Ο Tom Shone των Times λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Brutalist

Η μουσική του Daniel Blumberg είναι μινιμαλιστική αλλά μνημειώδης και χτίζεται τούβλο-τούβλο, όπως και η αρχιτεκτονική κατασκευή στην ταινία.

Θα κερδίσει: The Brutalist

Ο άλλος βασικός ανταγωνισμός είναι η κρουστική μουσική επένδυση του Volker Bertelmann για το Conclave και το σαρωτικό ορχηστρικό έργο του Kris Bowers για το The Wild Robot, αλλά η πρωτοτυπία του Blumberg είναι εύκολο να διακριθεί.

