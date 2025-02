Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από τις δασικές πυρκαγιές στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ενώ τουλάχιστον 84 σπίτια έχουν γίνει στάχτη.

Πάνω από 2.000 πανικόβλητοι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη Οφουνάτο, στην περιφέρεια Ιουάτε, από την Τετάρτη, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την τρίτη πυρκαγιά μέσα σε μία εβδομάδα.

Η φωτιά έχει καταστρέψει 600 εκτάρια γης στην Οφουνάτο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι ζημιές εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς ορισμένες περιοχές δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν πολλά σπίτια να έχουν γίνει στάχτη, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρες πόλεις, καθώς οι πυροσβέστες εργάζονται ασταμάτητα για να εμποδίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο δήμαρχος της Οφουνάτο, Κιγιόσι Φουτσιγκάμι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης ότι οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης συνεχίζονται αδιάκοπα από την Τετάρτη.

Deadly forest fires rage in Japan’s Iwate Prefecture

