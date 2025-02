Για ακόμη μία φορά φέτος ένα πολύ άσχημο περιστατικό σημάδεψε μία αναμέτρηση της Φιορεντίνα. Μετά το συμβάν με τον Μποβέ στο παιχνίδι με την Ίντερ, ο Μόιζε Κεν κατέρρευσε αυτή τη φορά, στην αναμέτρηση με τη Βερόνα στο 64′, λίγα λεπτά μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Λίγο νωρίτερα, οι γιατροί των «βιόλα» είχαν προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος μάτωσε πάνω από το μάτι του μετά από εναέρια μονομαχία. Παρότι αρχικά έδειχνε να είναι καλά και συνέχισε το ματς, κατέρρευσε προκαλώντας τρόμο σε όλους όσοι ήταν στο γήπεδο.

Τελικά ο παίκτης αποχώρησε με φορείο λίγα λεπτά αργότερα και ενώ είχε κανονικά τις αισθήσεις του. Προφανώς θα ακολουθήσουν εξετάσεις στο νοσοκομείο, με την ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

— BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025