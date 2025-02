Αυξάνει την πίεσή του στην Ουκρανία ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρώτη συνάντηση ΗΠΑ και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία για την οποία το Κίεβο δεν έλαβε πρόσκληση.

Σε συνέντευξη Τύπου στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Κίεβο ότι αυτό ξεκίνησε τον πόλεμο και δεν δίστασε να υποδείξει στους Ουκρανούς ότι πρέπει να κάνουν εκλογές αν θέλουν μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της χώρας τους.

«Έχουμε μια κατάσταση όπου δεν είχαμε εκλογές στην Ουκρανία, καθώς υπάρχει στρατιωτικός νόμος. Ο ηγέτης στην Ουκρανία δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά έχει πέσει στο 4% της δημοτικότητας, και η χώρα έχει κοπεί σε κομμάτια», είπε ο Τραμπ δείχνοντας στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την έξοδο για δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα.

«Αν η Ουκρανία θέλει μια θέση στο τραπέζι (σσ των διαπραγματεύσεων), δεν θα έπρεπε ο λαός να πει ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που είχε εκλογές;», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την αντίδραση Ζελένσκι που δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία ότι εξεπλάγη όταν έμαθε από τα ΜΜΕ για τη σύνοδο στο Ριάντ, ο Τραμπ είπε ότι είναι «απογοητευμένος» από την αντίδραση της Ουκρανίας.

«Ακούω ότι είναι αναστατωμένοι που δεν έχουν θέση (σσ στις συνομιλίες). Είχαν θέση για τρία χρόνια και πολύ καιρό πριν από αυτό. Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί πολύ εύκολα», δήλωσε.

«Δεν έπρεπε ποτέ να το είχατε ξεκινήσει. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει μια συμφωνία», είπε κατηγορώντας την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τον πόλεμο.

