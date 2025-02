Η 24χρονη ηθοποιός του Netflix, Kim Sae-ron, έβαλε τέλος της ζωής της, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, οι Korea Times και το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

«Πιστεύουμε ότι έκανε μια ακραία επιλογή και σκοπεύουμε να το χειριστούμε ως αυτοκτονία», δήλωσε η αστυνομία στους δημοσιογράφους.

Η Kim βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Seongsu-dong, μια γειτονιά στην ανατολική Σεούλ της Νότιας Κορέας, λίγο πριν από τις 5 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το Yonhap.

Ποια ήταν η 24χρονη ηθοποιός

Γνωστή για τους παιδικούς της ρόλους, η Kim έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική σε ηλικία 9 ετών υποδυόμενη την Jinhee στο δράμα A Brand New Life του 2009, το οποίο της χάρισε διεθνή αναγνώριση.

Ακολούθησε άλλη μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία στο θρίλερ δράσης The Man from Nowhere, το οποίο την εδραίωσε ως ανερχόμενο αστέρι.

Μερικοί από τους άλλους αξιομνημόνευτους ρόλους της αείμνηστης ηθοποιού περιλαμβάνουν τα The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014) και τη δραματική σειρά Mirror of the Witch, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2016.

Στη συνέχεια, η Kim αποχώρησε από την υποκριτική αφού πιάστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ τον Μάιο του 2022, σύμφωνα με το Yonhap.

Η σταρ έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και έναν μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια του περιστατικού στη νότια Σεούλ, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος στην περιοχή, ανέφερε το πρακτορείο. Αργότερα της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους περίπου 15.000 δολαρίων για το περιστατικό τον Απρίλιο του 2023.

Η επιστροφή

Περίπου την ίδια εποχή, η Kim προσπάθησε να συνεχίσει την καριέρα της και να επιστρέψει στο προσκήνιο πρωταγωνιστώντας σε ένα θεατρικό έργο, το Dongchimi, αλλά αντιμετώπισε αντιδράσεις και φέρεται να εγκατέλειψε την παράσταση λόγω προβλημάτων υγείας, σύμφωνα με το Yonhap και το Variety.

Η επαγγελματική αποχή της ηθοποιού τελείωσε επίσημα με τον ρόλο της στη σειρά δράσης «Bloodhounds» του Netflix, η οποία κυκλοφόρησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα τον Ιούνιο του 2023. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της στην οθόνη κόπηκε στον απόηχο του ατυχήματός της το 2022 και της σχετικής αντιπαράθεσης, ανέφερε το Variety. Το έργο σηματοδότησε την τελευταία της δουλειά.

Ένας φίλος της, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί με την Kim, τη βρήκε νεκρή στο σπίτι της και ανέφερε τον θάνατό της την Κυριακή, ανέφερε τότε το Yonhap.

Οι αρχές «δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας» και διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της σταρ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο την Κυριακή.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο ηθοποιός Kim Sae-ron ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια των Mnet Asian Music Awards στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας την 1η Δεκεμβρίου 2017 | REUTERS/Bobby Yip