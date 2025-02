Η Κέιτ Μίντλετον μέσα από τα μάτια των παιδιών της

Φαίνεται ότι η βασιλική οικογένεια έχει μερικούς εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες στα σκαριά γράφει το NBC για τα πορτρέτα που φιλοτέχνησαν τα παιδιά της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το ζευγάρι διαδόχων του βρετανικού θρόνου δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης τέσσερα πορτρέτα που δημιουργήθηκαν από την πριγκίπισσα της Ουαλίας και τα παιδιά της – τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις – κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής δραστηριότητας τέχνης στο πλαίσιο του The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Η πριγκίπισσα Κέιτ και κάθε ένα από τα νεαρά μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετείχαν στη δημιουργία των οικογενειακών πορτρέτων με τα σχέδια του 6χρονου πρίγκιπα Λούις και της 9χρονης πριγκίπισσας Σαρλότ να είναι «πολύχρωμα», ενώ η εικονογράφηση του 11χρονου πρίγκιπα Τζορτζ φέρει περισσότερη σημασία στη λεπτομέρεια σημειώνει το NBC.

H πριγκίπισσα της Ουαλίας Kέιτ Μίντλετον έχει φιλοτεχνήσει (μάλλον) τον βενιαμίν της οικογένειας, Λούις, με τα μάτια του κλειστά.

Τα σχέδια ήταν μέρος της πρωτοβουλίας Shaping Us Framework που υπογραμμίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της τέχνης και της δημιουργικότητας στην παιδική ηλικία.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εγκαινίασε την πρωτοβουλία τον Ιούνιο του 2021.

«Αυτές οι δεξιότητες είναι βασικές σε όλη μας τη ζωή, διαμορφώνοντας ποιοι είμαστε, πώς διαχειριζόμαστε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, πώς επικοινωνούμε και σχετιζόμαστε με τους άλλους και πώς εξερευνούμε τον κόσμο γύρω μας», αναφέρει στη λεζάντα η ανάρτηση με τα πορτρέτα της οικογένειας.

«Το να σχεδιάζετε πορτρέτα μαζί με παιδιά μπορεί να σας συνδέσει μαζί τους καθώς περνάτε χρόνο κοιτάζοντας και εστιάζοντας ο ένας στον άλλον, καθώς και να είστε δημιουργικοί και – το πιο σημαντικό – να διασκεδάζετε πολύ μαζί!».

Τα πορτρέτα είναι σίγουρα λιγότερο διχαστικά από το επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου.

🦋 The artist said of the experience of painting The King:

“When I started this project, His Majesty The King was still His Royal Highness The Prince of Wales, and much like the butterfly I’ve painted hovering over his shoulder, this portrait has evolved as the subject’s role in… pic.twitter.com/U289q8AlMh

