Ο Ματ Ντέιμον επιβεβαιώθηκε ως ο Οδυσσέας στην κινηματογραφική μεταφορά του σπουδαίου ομηρικού έπους από τον πολυβραβευμένο Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Universal έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του Ντέιμον ως τον κεντρικό ήρωα στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού ηρωικού έπους.

Ο Ντέιμον συμπρωταγωνιστεί στο μεγάλο στοίχημα του Κρίστοφερ Νόλαν με πλειάδα αστέρων.

Στην κινηματογραφική Οδύσεεια θα εμφανιστούν οι Τομ Χόλαντ, Μια Γκοθ, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θέρον, κα.

Ο ρόλος του Ντέιμον αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα το πρωί μέσω του επίσημου λογαριασμού X της ταινίας.

Η ανάρτηση περιελάμβανε μια φωτογραφία του με τη λεζάντα:

«Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας. Μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, το #TheOdysseyMovie κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026».

Η Οδύσσεια ακολουθεί τον Έλληνα Οδυσσέα στο επικό ταξίδι του πίσω στην Ιθάκη στο σπίτι μετά τον Τρωικό πόλεμο.

Η Οδύσσεια είναι το δεύτερο μεγάλο ηρωικό έπος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μετά την Ιλιάδα.

Αν και τα δύο έπη αποδίδονται από την παράδοση στον Όμηρο, η φιλολογία αναγνωρίζει σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους και η επικρατέστερη άποψη είναι ότι η Οδύσσεια συντέθηκε από διαφορετικό ποιητή,πιθανότερα μαθητή του Ομήρου, με κάποια χρονική απόσταση από την Ιλιάδα.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

— Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024