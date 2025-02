Η ελληνική Super League είναι το 16o πιο ακριβό πρωτάθλημα στον κόσμο! Αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία της «Sportingpedia» που κατατάσσει τα πιο ακριβά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στον κόσμο με βάση τη συνολική αξία αγοράς των ομάδων τους (Financial Giants in World Football: Ranking the Most Valuable Leagues).

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου έκλεισε στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τους συλλόγους να κάνουν βασικές κινήσεις για την ενίσχυση των ομάδων τους. Ωστόσο, η μεταγραφική δραστηριότητα παραμένει ανοιχτή στη Νότια και Βόρεια Αμερική, την Αφρική και ορισμένα ασιατικά πρωταθλήματα, συνεχίζοντας να διαμορφώνει το ποδοσφαιρικό τοπίο.

Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα, 11 ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα έχουν ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη συνολική αποτίμηση της αγοράς, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια οικονομική επιρροή του αθλήματος.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η αγγλική Premier League (11,70 δις. ευρώ), το πιο ακριβό πρωτάθλημα στον κόσμο, αξίζει περισσότερο από τη La Liga (5,290) και τη Serie A (5,070) μαζί, πρωταθλήματα που καταλαμβάνουν τις δύο επόμενες θέσεις στο βάθρο.

Το 11ο πρωτάθλημα που ξεπερνά σε αξία το 1 δισ. ευρώ είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας (1,020). Τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα-Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga (4,48 δισεκατομμύρια ευρώ) και Ligue 1 (3,52 δισεκατομμύρια ευρώ)-παραμένουν τα πιο κυρίαρχα οικονομικά

Εκτός Ευρώπης, η Serie A της Βραζιλίας (1,63 δισεκατομμύρια ευρώ), η Major League Soccer (1,24 δισεκατομμύρια ευρώ) και η Saudi Pro League (1,02 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι τα μόνα πρωταθλήματα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία.

Η Saudi Pro League είναι το μόνο ασιατικό πρωτάθλημα στον σύλλογο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική επένδυσή του σε παίκτες κορυφαίας κατηγορίας Η Liga Portugal της Πορτογαλίας (1,59 δισεκατομμύρια ευρώ), η ολλανδική Eredivisie (1,28 δισεκατομμύρια ευρώ) και η Super Lig της Τουρκίας (1,15 δισεκατομμύρια ευρώ) κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πιο πολύτιμων πρωταθλημάτων στον κόσμο.

Το πρωτάθλημσ MLS (1,24 δισεκατομμύρια ευρώ) έχει υψηλότερη συνολική αξία αγοράς από το Saudi Pro League (1,02 δισεκατομμύρια ευρώ), αλλά το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει υψηλότερη μέση αποτίμηση της ομάδας (56,67 εκατομμύρια ευρώ έναντι 41,33 εκατομμύρια ευρώ)

Τα πιο ακριβά πρωταθλήματα της Νότιας Αμερικής-η Serie A της Βραζιλίας, η Primera División της Αργεντινής (962 εκατομμύρια ευρώ) και η Liga Dimayor της Κολομβίας (225 εκατομμύρια ευρώ)-ξεπερνούν τα περισσότερα ασιατικά και αφρικανικά πρωταθλήματα σε συνολική αποτίμηση

Κανένα αφρικανικό πρωτάθλημα δεν έχει ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την Betway Premiership της Νότιας Αφρικής (170,08 εκατομμύρια ευρώ) να είναι η ακριβή διοργάνωση της ηπείρου

Το τοπ-10:

1. Premier League 11,70 δισεκατομμύρια ευρώ

2. La Liga 5,290

3. Serie A 5,070

4. Bundesliga 4,480

5. Ligue 1 3,520

6. Serie A Βραζιλίας 1,630

7. Liga Portugal 1,590

8. Eredivisie 1,280

9. MLS 1,240

10.Super Lig Τουρκίας 1,150

….

16. Super League Ελλάδας 498 εκατομμύρια