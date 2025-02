Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου στο πολυτελές ξενοδοχείο Chiltern Firehouse, στο Λονδίνο.

Συνολικά 20 πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές ενώ το ξενοδοχείο εκκενώθηκε και 100 άτομα απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

The prestigious Chiltern Firehouse Hotel in London evacuated 100 VIP guests after a fire which around 125 firefighters were trying to extinguish on 14.2.25. Pun on the name FireHouse🔥The incident happened 2 days before Netflix’s star-studded BAFTA party.Pizzas are expensive:( pic.twitter.com/JBIF5pBNpA — IOJENI BEL (@IojeniBel) February 14, 2025

Σε άλλα διακρίνονται φλόγες να τυλίγουν το κτίριο ενώ πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Chiltern Firehouse 😳 hope everyone will get out safe. pic.twitter.com/pJ9XlUkwF9 — Cabvision (@CabvisionTaxi) February 14, 2025

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε: «Υπάρχει πυρκαγιά σε αγωγούς που οδηγούν από το ισόγειο στην οροφή του τετραώροφου ξενοδοχείου με εστιατόριο στο ισόγειο. Ένας χώρος εγκαταστάσεων στο επίπεδο της οροφής έχει επίσης πάρει φωτιά».

Τι γνωρίζουμε για το Chiltern Firehouse στο Λονδίνο

Το Chiltern Firehouse είναι ένα από τα εμβληματικά ξενοδοχεία του Λονδίνου.

Πρόκειται για έναν πρώην πυροσβεστικό σταθμό του 1889 που ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο από τον Αμερικανό επιχειρηματία Αντρέ Μπαλάζ το 2013.

Επίσης, είναι γνωστό στέκι διασημοτήτων. Η Κέιτ Μος, η Μαντόνα, ο Ορλάντο Μπλουμ, ο Τομ Κρουζ έχουν περάσει από εκεί ενώ αποτελούσε «κρυψώνα» των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, πριν γίνει γνωστή η σχέση τους.

Η Τέιλορ Σουίφτ είχε επίσης επιλέξει το Chiltern Firehouse για να μείνει μια βραδιά μετά τη συναυλία της στο Wembley πέρυσι.

🚨Celebrity hotspot Chiltern Firehouse closed indefinitely after huge blaze rips through London hotel. The Owner is Andre Balazs, who also has Hollywood’s Chateau Marmont. André Balazs founded the Standard hotel chain and held a stake in the company. Having opened in 2013 and… pic.twitter.com/V1Mg8iCNyy — The Yorkshire Lass (@real_shirelass) February 15, 2025

Στον «αέρα» το πάρτι του Netflix για τα βραβεία BAFTA

Σημειώνεται ότι το εμβληματικό Chiltern Firehouse επρόκειτο να φιλοξενήσει το πάρτι του Netflix για τα κινηματογραφικά βραβεία BAFTA την Κυριακή (16/2) και τώρα βρίσκεται στον «αέρα».

Πηγή κοντά στην εκδήλωση ανέφερε στην εφημερίδα The Sun, πως «αυτό είναι ο απόλυτος εφιάλτης για το Netflix και τους διοργανωτές. Κάθε χρόνο ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες για να διοργανώσουν το μεγαλύτερο και καλύτερο afterparty του BAFTA. Αυτή τη στιγμή, όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή ενώ προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά και να εκτιμήσουν τις ζημιές».

Ως αποτέλεσμα, το Netflix τώρα τρέχει για να βρει έναν νέο χώρο μόλις λίγες ώρες πριν από το πάρτι.