Το Κρεμλίνο απορρίπτει ως «προβοκάτσια» τις κατηγορίες του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές στη σαρκοφάγο που έχει τοποθετηθεί στον τέταρτο αντιδραστήρα του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά τόνισε ότι η Ρωσία δεν επιτίθεται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Δεν διαθέτω συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτό που γνωρίζω ότι είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει θέμα με πλήγμα εναντίον αυτής ή της άλλης πυρηνικής εγκατάστασης (…) ο ρωσικός στρατός δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει», σημείωσε.

«Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για μία ακόμη προβοκάτσια», εκτίμησε ο Πεσκόφ. «Στο καθεστώς του Κιέβου αρέσει να κάνει ακριβώς αυτό και στην πραγματικότητα δεν διστάζει να το κάνει», κατέληξε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Peskov suggested Kyiv staged the attack, while Ukraine and the U.N. confirmed radiation levels remain… https://t.co/NMtNnZ859M pic.twitter.com/3FG79IgC1w

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε βίντεο από το Τσερνόμπιλ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι ρωσικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό και προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι σε κανονικά επίπεδα.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025