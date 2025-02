Έκρηξη ακούστηκε από τη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – ΙΑΕΑ).

Η έκρηξη ακούστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις 01:50 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, όμως τα επίπεδα ραδιενέργειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Τσερνόμπιλ παραμένουν σε σταθερά και κανονικά επίπεδα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, τονίζει ο ΙΑΕΑ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του IAEA στο Χ, τα μέλη του Οργανισμού ενημερώθηκαν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε την οροφή της σαρκοφάγου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι ομάδες πυρόσβεσης επενέβησαν.

Σύμφωνα με τον IAEA, τα μέλη του παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση.

Fire safety personnel and vehicles responded within minutes. At this moment, there is no indication of a breach in the NSC’s inner containment. Radiation levels inside and outside remain normal and stable. No casualties reported. IAEA continues monitoring the situation.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛ (@iaeaorg) February 14, 2025