Στο επίκεντρο της Διάσκεψης του Μονάχου που ξεκίνησε σήμερα στη Γερμανία είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ωστόσο, στη συνέχεια η Ρωσία τον διέψευσε ότι θα στείλει αντιπροσώπους και η Ουκρανία δια στόματος του προέδρου της Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το σχέδιο Τραμπ δεν αρκεί στο Κίεβο.

Κρίσιμη θεωρείται και η συνάντηση του Ζελένσκι με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς που είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

🔴 LIVE from #MSC2025 | The EU in the World with @vonderleyen and @SkyYaldaHakim.https://t.co/6Uwm5Vd47D

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2025