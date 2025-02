Άνδρας προκάλεσε ζημιές στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό μπροστά στα έκπληκτα μάτια των επισκεπτών.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X δείχνει τον άνδρα να σκαρφαλώνει στην Αγία Τράπεζα, η οποία χρησιμοποιείται για μεγάλες λειτουργικές τελετές που τελούνται υπό την προεδρία του Πάπα Φραγκίσκου.

Στο βίντεο φαίνεται να τραβάει το κάλυμμα της Αγίας Τράπεζας και έπειτα να κλοτσά κηροπήγια αξίας χιλιάδων δολαρίων.

Η Αγία Τράπεζα βρίσκεται ακριβώς κάτω από το διάσημο μαρμάρινο κιβώριο της βασιλικής, σχεδιασμένο από τον ιταλό καλλιτέχνη Τζαν Λορέντζο Μπερνίνι, το οποίο έχει πρόσφατα αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, ο ύποπτος κατάγεται από τη Ρουμανία και τα κηροπήγια που έριξε κάτω κοστίζουν 30.000 ευρώ.

Man vandalized the high altar of St. Peter’s Basilica, Vatican City. Underneath the high altar are the bones of St. Peter the apostle, and first Pope.

We had a similar sad experience at my parish on February 2, 2025, as a troubled man climbed the altar while making some weird… pic.twitter.com/xoDBzQhSYb

