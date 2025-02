Η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στις ΗΠΑ την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025 έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο έξω από το αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον, την ώρα που προσγειωνόταν, με τα συντρίμμια να πέφτουν στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ.

Από το δυστύχημα δεν υπάρχουν επιζώντες ενώ αρκετά θύματα είναι αθλητές και προπονητές του καλλιτεχνικού πατινάζ, που είχαν ταξιδέψει στη Γουιτσιτά για το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ. Μεταξύ άλλων, τη ζωή τους έχασαν η Ευγενία Σίσκοβα και ο Βαντίμ Ναούμοφ, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές το 1994.

⛸🇷🇺🇺🇸 Russian div skaters Naumov and Shishkova: World champions die in US plane crash. Thursday.

⚡Evgenia Shishkova and Vadim Naumov are a Russian div skating duo who both achieved significant success in the 1990s. They won the World Figure Skating Championships in… pic.twitter.com/kbSgqBDsGu

