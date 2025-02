Σε ομάδες Facebook όπως το «Are We Dating The Same Guy;», γυναίκες σε όλο τον κόσμο ανταλλάσσουν πληροφορίες για επικίνδυνους άνδρες.

Οι ομάδες αυτές είναι κλειστές, μόνο για γυναίκες, και προϋποθέτουν έλεγχο για την είσοδο των μελών. Μέσα από τα σχόλια, γυναίκες μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες ή αναγνωρίζουν άνδρες που έχουν προκαλέσει βλάβη ή εξαπάτηση. Οι ομάδες, που αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σίδνεϊ, λειτουργούν ως ένα σύστημα ενημέρωσης και προστασίας για γυναίκες από επικίνδυνες καταστάσεις.

Αν και η ομάδα δημιουργήθηκε αρχικά για να εντοπίζουν άπιστους άντρες ή απατεώνες, λειτουργεί επίσης ως πηγή προειδοποίησης για βίαιους, καταχρηστικούς και επικίνδυνους άνδρες.

«Οι ομάδες “Are We Dating The Same Guy?” στο Facebook έχουν βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο να αποφύγουν απατεώνες, ναρκισσιστές και κακοποιητές», δήλωσε ένα μέλος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Οι εποχές που οι άνδρες μπορούσαν να έχουν δεύτερες οικογένειες και να κακοποιούν κατά συρροή γυναίκες με εγκατάλειψη έχουν περάσει. Από την προσωπική μου εμπειρία, δεν έχω καν Facebook, αλλά πριν από ένα μήνα έβλεπα την ομάδα στο τηλέφωνο ενός φίλου μου και ανακάλυψα ότι ένας άνδρας με τον οποίο μιλούσα είχε σκοτώσει κάποιον και βρισκόταν στη φυλακή για ανθρωποκτονία».

Μια άλλη γυναίκα ανέφερε ότι η αδελφή της είχε κάνει αναρτήσεις στις ομάδες, νιώθοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ένας άνδρας την είχε κάνει ghosting, αφού της είπε ότι το γαϊδουράκι του είχε πεθάνει. Από το Facebook έμαθε ότι είχε αρραβωνιαστικιά.

Οι κίνδυνοι

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκάλυψης στοιχείων για την ενδοοικογενειακή βία (Domestic Violence Disclosure Scheme – DVDS), γνωστού ως νόμος της Clare, οι αστυνομικές αρχές μπορούν να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταχρηστικές ή βίαιες παραβάσεις ενός δράστη σε ένα θύμα ή δυνητικό θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το σύστημα, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την αστυνομία να ελέγξει εάν ένας νυν ή πρώην σύντροφος έχει βίαιο ή καταχρηστικό παρελθόν – και το θέμα τίθεται τακτικά στις ομάδες, με ορισμένες περιπτώσεις, γυναίκες να μαθαίνουν για το ποινικό παρελθόν των συντρόφων τους μέσω πληροφοριών στο Facebook.

Ωστόσο, ορισμένοι εμπειρογνώμονες λένε ότι οι ομάδες δεν είναι ακίνδυνες και μπορεί να θέσουν τις γυναίκες σε περαιτέρω κίνδυνο.

«Το Are We Dating the Same Guy? Facebook αναδεικνύουν τόσο την αναγκαιότητα όσο και τους περιορισμούς της προσφυγής των γυναικών σε διαδικτυακές κοινότητες για προστασία», δήλωσε η Charlotte Proudman, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου.

«Δεδομένου ότι μία στις τέσσερις γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης και πολλές δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι οι νόμιμες υπηρεσίες θα τις προστατεύσουν, είναι κατανοητό ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους για να μοιραστούν τα «red flags» και να προειδοποιήσουν η μία την άλλη για τους επικίνδυνους άνδρες.

«Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας βίαιων ανδρών να προβούν σε αντίποινα αν ανακαλύψουν ότι έχουν κατονομαστεί ή οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν νομικές απειλές επειδή μίλησαν».