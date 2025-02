Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της απελευθέρωσης των τριών ομήρων στη Γάζα.

Οφέρ Καλντερόν και Γιαρντέν Μπίμπας παραδόθηκαν από μαχητές της Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιουνίς, ενώ ο Κιθ Σίγκελ θα απελευθερωθεί από την πόλη της Γάζας.

Αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού υπέγραψαν έγγραφο παράδοσης – παραλαβής, όπως είχε γίνει και τις προηγούμενες φορές. Ακολούθως, τα αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού αποχώρησαν από το σημείο απελευθέρωσης στη Χαν Γιουνίς.

Δείτε βίντεο:

A short time ago, hostages Yarden Bibas and Ofer Calderon were transferred to the Red Cross by Hamas. pic.twitter.com/eQKurVXbJ3

— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 1, 2025