Μετά από καθυστέρηση αρκετών ωρών, υπήρξαν πανηγυρικές σκηνές εδώ στη Ραμάλα, όπου περίπου 60 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν από την ισραηλινή κράτηση στην αγκαλιά των χαρούμενων αγαπημένων τους προσώπων.

Μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν και γεύτηκαν την ελευθερία για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια ήταν ο 47χρονος Χουσείν Νασάρ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2003 για συμμετοχή στη δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα.

Εκεί για να τον συναντήσουν ήταν οι κόρες του, η 22χρονη Hedaya και η Raghad, η οποία είναι 21 ετών. Και οι δύο ήταν ντυμένες με τα εντυπωσιακά παραδοσιακά κόκκινα και μαύρα φορέματα από τη Ναμπλούς, τη γενέτειρά τους.

Η μικρότερη κόρη μου είχε πει νωρίτερα ότι ήταν αδύνατο να περιγράψει πώς ζούσε τόσο καιρό χωρίς τον πατέρα της.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα τον αγγίξω. Θα τον αγκαλιάσω. Δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου».

Σχεδόν τρέμοντας από τον ενθουσιασμό της συνάντησης με τον πατέρα της, είπε ότι «οι Ισραηλινοί τον συνέλαβαν όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος σε μένα. Νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά που θα μάθω πώς είναι να έχεις πατέρα!».

Μεταξύ των 110 Παλαιστινίων κρατουμένων που απελευθερώθηκαν σε αυτό το στάδιο της εύθραυστης ακόμα εκεχειρίας, υπήρχαν αρκετές γυναίκες και παιδιά – το νεότερο από αυτά ήταν 15 ετών.

Ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνταν για σχετικά ήσσονος σημασίας αδικήματα, άλλοι δεν είχαν καταδικαστεί ή δεν είχαν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Όμως 21 κρατούμενοι που είχαν καταδικαστεί για τα πιο σοβαρά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, το Ισραήλ δεν τους επέτρεψε να επιστρέψουν στα Παλαιστινιακά Εδάφη και εξορίστηκαν στην Αίγυπτο ή σε γειτονικές χώρες.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που δεν στάλθηκε στην εξορία, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του στο θάνατο πολλών Ισραηλινών, ήταν ο Ζακάρια Ζουμπέιντι.

Ο πρώην διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα ήταν ένας από τους πολλούς κρατούμενους που μεταφέρθηκαν ψηλά από πανηγυρίζοντες υποστηρικτές στους δρόμους κοντά στο αστικό κέντρο της Ραμάλα.

Ήταν μια σκηνή, όπως και η προηγούμενη επίδειξη δύναμης της Χαμάς στη Γάζα, που θα ενοχλήσει πολλούς Ισραηλινούς και αναμφίβολα θα οδηγήσει σε νέες εκκλήσεις από ορισμένους δεξιούς πολιτικούς να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Γάζα μετά το πέρας αυτής της αρχικής φάσης κατάπαυσης του πυρός διάρκειας έξι εβδομάδων.

Ο Ζακάρια Ζουμπέιντι, συνάντησε και εκείνος για πρώτη φορά τα παιδιά του.

Για τον κυβερνήτη της Ραμάλα και του Ελ Μπιρέχ, Δρ Leila Abu Ghanam, αυτή η επιστροφή τόσων πολλών πρώην κρατουμένων ήταν μια ευκαιρία για να γιορτάσουν.

Αλλά είχε ανάμεικτα συναισθήματα καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εντείνονται στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και η εκεχειρία στη Γάζα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση.

