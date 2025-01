Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τον 25χρονο μπακ να μιλά στο κανάλι της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του, αλλά και για τις σκέψεις του σχετικά με τη νέα του ομάδα. Αν μη τι άλλο πάντως, ο Μπρούνο εμφανίστηκε ανυπόμονος να πιάσει δουλειά και να κάνει χαρούμενο τον κόσμο των Πειραιωτών.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι πως όταν ενημερώθηκα για πρώτη φορά για την πρόταση, μίλησα με την οικογένειά μου. Όλοι ενθουσιάστηκαν και τώρα ανυπομονώ.

Ελπίζω να δω τους οπαδούς μας στο γήπεδο πολύ σύντομα. Όταν άκουσα για την προοπτική του Ολυμπιακού, σκέφτηκα την πιθανότητα να παίξω στην Ευρώπη. Αυτό με παρακίνησε αρκετά ώστε να έρθω και είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ.

Είμαι ένας αρκετά γρήγορος ποδοσφαιριστής. Όταν η ομάδα μας έχει την μπάλα είμαι έτοιμος να βοηθήσω στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα όταν χρειαστεί. Είναι κάτι που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής, να παίζει σε τέτοια ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα το νιώσω (στο Γ. Καραϊσκάκης) και που θα ζήσω αυτόν τον κόσμο.

Γεια σας φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Είμαι ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω, ελπίζω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό εδώ, να με απολαύσετε και να σας απολαύσω και εγώ».

🔴⚪🗣 Οι πρώτες δηλώσεις του Ονιεμαέτσι στο Olympiacos TV! / Onyemaechi’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Onyemaechi #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oS04Gr4Xoo

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2025